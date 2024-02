Hokejisté Sokolova řádně potrápili na svém stadionu v 50. kole Chance ligy lídra tabulky z Poruby. Slezané překvapivě na západě Čech museli třikrát dotahovat brankové manko. Nakonec si, ale Poruba odvezla ze Sokolova dva body, když uspěla v nájezdové loterii a utkání nakonec dovedla do výhry 6:5.

HC Baník Sokolov – HC RT TORAX Poruba 2011 5:6 po sn (2:2, 2:1, 1:2 – 0:0). | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Úvodní dvacetiminutovka servírovala na sokolovském stadionu ofenzivní menu. Již v 6. minutě se dočkali baníkovci první branky, kterou zaskočili lídra z Poruby, když se k odraženému kotouči dostal František Klejna, který ho nasměroval na hokejku Tomáše Vracovského, který otevřel účet duelu – 1:0.

Poruba dokázala srovnat ve 14. minutě při přesilové hře, to se blýskl úspěšnou ranou zápěstím z levého kruhu Petr Mrázek – 1:1. Následně baníkovci nevyužili dvě gólové šance a přišel trest. V 17. minutě po individuální akci skóroval Tomáš Gřeš, který doslova dostrkal puk do sokolovské svatyně – 1:2. Ale ani Poruba vedení neudržela dlouho, to když v 19. minutě pro změnu uspěl v přesilové hře Sokolov, kterou přetavil ve vyrovnání po nahrávce Jaromíra Kverky mezi kruhy ranou bez přípravy Martin Weinhold – 2:2.

A ofenzivní vystoupení pokračovalo i ve druhé třetině. Ve 27. minutě byl Sokolov blízko třetí brance, ale ránu Tomáše Vracovského zastavila tyčka porubské branky. Vracovský si vše vynahradil ve 29. minutě, kdy využil přesilovou hru a poslal Baník podruhé v utkání do vedení – 3:2. Poruba posléze měla ve 36. minutě výhodu trestného střílení, když byl v útočném snažení faulován Tomáš Gřeš, který se sám zhostil role exekutora, ale jeho pokus skončil na horní tyčce sokolovské branky.

Následně měla Poruba výhodu početní výhody a bylo z toho vyrovnání, když Vojtěch Střondala ztečoval do branky Sokolova střelecký pokus Jiřího Klimíčka – 3:3. Baníkovci si však v poslední minutě druhé periody vzali vedení zpět, to Vojtěch Polák nalezl před brankou osamoceného Martina Osmíka, který dorážel už do odkryté branky Poruby – 4:3. Západočeši vstoupili velmi dobře také do třetí třetiny, když Štěpán Csamango přichystal gólovou pobídku Janu Bernovskému, který gólovým zápisem nepohrdl, čímž Baník odskočil hostům na dvě branky – 5:3.

Než však baníkovci pořádně vstřebali radost z páté vstřelené branky udeřila Poruba, kterou navrátil zpět do zápasu přesným zásahem Aaron Berisha 5:4. Nakonec se Slezané dočkali i vyrovnávací trefu, kterou obstaral Tomáš Šoustal – 5:5. Duel poté dospěl do prodloužení, ve kterém Sokolov soupeře mačkal, ale již bez brankového efektu, a tak přišly na pořad samostatné nájezdy, které nakonec rozhodl ve prospěch hostů Franks Razgals – 5:6.

HC Baník Sokolov – HC RT TORAX Poruba 2011 5:6 po sn (2:2, 2:1, 1:2 – 0:0). Branky a nahrávky: 6. Vracovský (Klejna), 19. Weinhold (Kverka), 29. Vracovský (Tomeček), 40. Osmík (V. Polák I, Přikryl), 41. Bernovský (Csamango) – 14. P. Mrázek (Vehovský, Honejsek), 17. Gřeš, 36. Střondala (Klimíček), 42. Berisha (Razgals, Gutwald), 57. Šoustal (Střondala), rozh. náj. Razgals. Rozhodčí: Bejček, Čáp – Maštalíř, Juránek. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 569. Sokolov: Michajlov – M. Rohan, Tureček, Rulík, Weinhold, Mlčák, Klejna – Vracovský, Kverka, Tomeček – Bernovský, Vrdlovec, Csamango – Přikryl, Osmík, V. Polák I – Křemen, T. Rohan, D. Novotný. Poruba: O. Bláha – Doudera, A. Sedlák, Klimíček, Voráček, Gutwald, Lemcke, J. Stehlík – Klímek, Střondala, Christov – Šoustal, Honejsek, Razgals – Gřeš, Vachovec, Berisha – Vehovský, Krenželok, P. Mrázek.