Už vstup do utkání Sokolovu vyšel parádně, když v 5. minutě skóroval Csamangó po samostatném úniku. A hned na to, šel Baník do dvoubrankového vedení, když se do střeleckých statistik zapsal Rulík. Ve 12. minutě snížil na rozdíl branky prostějovský Staněk, což zvýšilo aktivitu Jestřábů, kteří následně několikrát řádně zahrozili, ale vyrovnat se jim nepovedlo.