Hokejisté sokolovského Baníku uspěli ve 36. kole Chance ligy, kdy na svém stadionu dokázali i ve třetím vzájemném zápase porazit Přerov. O výhře 3:1 rozhodli baníkovci povedenou desetiminutovkou v závěrečné třetině, během které vstřelili dvě branky.

Chance liga, 36. kolo: HC Baník Sokolov - HC ZUBR Přerov. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Velmi dobrý vstup měli hokejisté Sokolova do první třetiny. Již po čtyřiačtyřiceti vteřinách se Baník radoval ze vstřelené branky, když se o ní postarala elitní formace Sokolova, kdy puk do třetiny Přerova zatáhl Kverka, který přihrál na Vracovského a ten našel u pravé tyče najíždějícího Vojtěcha Tomečka, který zasunul kotouč do odkryté klece.

Zubři však dokázali manko smazat v 6. minutě, kdy Dobša našel mezi kruhy obránce Ondřeje Cuba, který šikovnou ranou zápěstí poslal puk za záda sokolovského brankáře. V 10. minutě byli hosté blízko druhé gólové radosti, když se ve vlastním oslabení ocitl osamocen Lednický před gólmanem Habalem, ale ten stačil pokrýt svou pravou tyč.

Sokolov zahrozil až ve druhé třetině, kdy ve 35. minutě dostal přihrávku mezi kruhy Adamec, ale brankář Zubrů Postava zapsal na své konto důležitý zákrok. Sokolov si vzal vedení zpět v 53. minutě, kdy Adamcovu střelu vyrazil Postava vyrazil před sebe, k puku dojel Vrdlovec, který z dorážky neuspěl, ovšem po další dorážce Martina Osmíka, už skončil puk za Postavou.

Baníkovci mohli své vedení navýšit při přesilové hře v 58. minutě, kdy Tomeček už zasouval puk za betony Postavy, ale Krisl na poslední chvíli zastavil puk na brankové čáře a odsunul jej mimo přerovskou svatyni. Sokolov přeci jen přesilovku dokázal přetavit ve třetí branku.

Po střele Kružíka před brankou hostů dobře operoval Daniel Vrdlovec, který posunul puk za bezmocného brankáře. V závěru duelu měl Přerov výhodu přesilové hry, když šel následně do šesti hráčů, ale kýženou kontaktní branku z ní nevykřesal.

HC Baník Sokolov – HC ZUBR Přerov 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Branky a nahrávky: 1. Tomeček (Vracovský, Kverka), 53. Osmík (Vrdlovec, V. Adamec), 59. Vrdlovec (Kružík, Přikryl) – 6. Cubo (Hanák, Dobša). Rozhodčí: R. Svoboda, T. Zubzanda – V. Beneš, J. Maňák. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 585. Sokolov: Habal – Klejna, M. Rohan, Rulík, Weinhold, Mlčák, Tureček, Bulka – Vracovský, Kverka, Tomeček – Bernovský, Přikryl, Kružík – Osmík, Vrdlovec, V. Adamec – Křemen, T. Rohan, D. Novotný. Přerov: Postava – J. Adámek, Chroboček, Talafa, Krisl, Cubo, Hanák, Kudělka – Mácha, Pechanec, Pospíšil – Jak. Svoboda, Hejcman, Lednický – Jan Svoboda, Ministr, Dobša – Nemec, Chludil, Indrák.