První třetina na sokolovském zimním stadionu branku nenabídla, i když měla více ze hry Slavia, ale baníkovce držel jistými zákroky ve hře brankář Michajlov. To ve druhé třetině Sokolov zapnul své motory a to se odrazilo také na ukazateli skóre.

Ve 28. minutě se Baník dostal do vedení, a to po rychlém útoku do přečíslení čtyři na dva, kdy drzý průnik do třetiny hostů brankově zúročil Daniel Kružík.

Podruhé se radovali domácí ze vstřelené branky o dvě minuty později, to Kružík nahodil puk, který se po dobrém odrazu objevil před Málkem. Celou situaci dojel Stanislav Vrhel, který navýšil vedení Sokolova. Co se povedlo baníkovcům ve druhé třetině, povedlo se slávistům v té třetí.

Nejprve Slavia dokázala zužitkovat přesilovou hru, kterou brankově zužitkoval Lukáš Žejdl, a následně ve 47. minutě bylo srovnáno. Po vyhraném buly se dostal k puku Všetečka, který v pádu dokázal posunout puk na Tomáše Knotka, jenž nedal sokolovskému brankáři šanci. Duel po nerozhodném výsledku dospěl do prodloužení, které mohl rozhodnout ve svůj prospěch Sokolov, ale přesto se nakonec radovali hosté, když v 65. minutě přetavil svůj nájezd na Michajlova ve vítěznou branku Tomáš Knotek.

Chance liga bude pokračovat ve středu 16. kolem, v tom se představí Sokolov od 18.00 hodin na ledě Šumperka.

HC Baník Sokolov – HC Slavia Praha 2:3 pp (0:0, 2:0, 0:2 – 0:1). Branky a nahrávky: 28. Kružík (Zadražil, Švec), 30. Vrhel (Kružík, Jiskra) – 41. Žejdl (Poletín, Klikorka), 47. Knotek (Všetečka, Hejda), 65. Knotek (Klikorka, Žejdl). Rozhodčí: M. Petružálek – D. Čáp, O. Kokrment. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 703. Sokolov: Michajlov – Jan Novák, Tomek, Baláž, Pohl, Weinhold, Rulík, Vodička – Vracovský, Kverka, Hauser – Vrhel, Tomi, Švec – Rohan, Jurčík, Zadražil – Osmík, Kružík, Jiskra.