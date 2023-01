„Utkání bylo velice těžké. První dvě třetiny jsme se trápili, odskakovaly nám puky, zpracování, nohy nám nešly. Ale do poslední třetiny se kluci nesmírně zvedli a věřili jsme, že to otočíme. Pak jsme dostali smolný gól na 2:2, ale znovu kluci prokázali obrovskou sílu a touhu po vítězství,“ hodnotil zápas pro klubové stránky Baníku Sokolov trenér Martin Štrba.

Baník dlouho tahal za kratší konec, od začátku druhé třetiny prohrával a příliš se mu nedařilo, o to cennější pak byl výkon ve třetí třetině, který nakonec znamenal dva body pro Baník. „Je to hodně důležité, protože jsme se chtěli dotáhnout trochu na Kolín. Bylo to těžké, dvě třetiny nám to úplně nelepilo, zaplaťpánbůh za třetí třetinu, kdy jsme si udělali i tlak a že jsme urvali dva body,“ přidával svůj pohled útočník Martin Osmík.

Sokolov musel před zápasem řešit problémy se sestavou. Především v útočných řadách, kde přibyli další zranění hráči, a navíc Hauser s Kofroněm jsou k dispozici svým mateřským klubům. V útoku tak nastoupili obránci Rulík a Vodička. „Poslední dobou je to těžké. Nevím, kdo mi dorazí, nevím, koho mi pošlou partnerské týmy. Dnes to dopadlo velice špatně. Ale tak to prostě je. Kluci ale prokázali, že i v takové sestavě můžeme vyhrát. Klobouk dolů,“ chválil si nasazení svých svěřenců Štrba.

Hokejisté Baníku tak v utkání točili menší počet hráčů a zápas byl fyzicky náročný. „Jednoduché to nebylo. Ale díky, že chodí kluci z Varů. I z ostatních partnerských klubů, když kluci přijdou, tak nám hodně pomáhají. Na tři lajny to není ideální, síly docházejí, ale dokážeme se semknout, což jsme potvrdili,“ pokračoval v hodnocení Osmík.

Sokolov ve třetí třetině otočil nepříznivý vývoj, najednou ho byl plný led, a rázem byli hráči nahoře. Pak přišel nešťastný gól, kterým Kolín srovnal. Přesto ani tato situace hráče podle Osmíka nesrazila. „Pořád jsme věřili, že buď si vezmeme tři body, nebo dva. A prostě jsme si ty dva body vzali.“

Utkání tak šlo do prodloužení, kde byl Kolín dvakrát blízko rozhodujícímu gólu. Nakonec ale individuální akcí rozhodl Martin Osmík. „Viděl jsem, že úplně obránci nemají rychlost, tak jsem to zkusil nějak projet až před bránu a padlo to tam,“ popsal rozhodující moment Osmík.

Trenér Martin Štrba nezapomněl hráčům za zvládnuté prodloužení poděkovat. „Díky všem hráčům, počínaje Martym, který podržel v bráně, až po Martina Osmíka, který rozhodl. Klukům patří velké poděkování za to, že takto těžký zápas zvládli.“

Baník tak ukončil vítěznou sérii Kolína, naopak sám oslavil třetí vítězství v řadě. Nyní sokolovské hráče čekají dvě utkání venku. „Očekávám prostě šest bodů,“ řekl stručně k následujícím zápasům útočník Baníku.

Hokejisté Sokolova využijí pondělí a úterý k tréninku a ve středu již tým zamíří do Přerova. „V neděli mají kluci zasloužený odpočinek a pak pokračujeme. Před námi je ještě spousta zápasů,“ dodal závěrem Štrba.

HC Baník Sokolov – SC Marimex Kolín 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 44. T. Rohan (Kysela), 45. Csamangó (Zadražil), 64. Osmík – 22. T. Jelínek (Matějček, Aubrecht), 55. Matějček (Cibák, Naar). Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Belko, Baxa. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 603. Baník Sokolov: Michajlov – J. Novák, Mikyska, Pohl, M. Rohan, Weinhold, Klejna, Rulík, Vodička – Osmík, Kverka, Vrhel – Berka, Zadražil, Csamangó – Kysela, T. Rohan, Prošek.

Tomáš Bouda, Daniel Seifert