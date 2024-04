Dobojováno. Třetí ročník West Bohemia cupu, který pořádal na svém stadionu HC Baník Sokolov se tradičně vydařil.

3. ročník West Bohemia Cupu. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Poprvé byl turnaj organizován v roce 2019, druhý ročník se hrál v roce 2020, poté mu stopku vystavil covid a následně přišla termínová kolize s play-off sokolovského A-týmu a baráží dorostu. V loňském roce se hrál pouze jednodenní turnaj, ale letos se už West Bohemia cup vrátil v plné kráse.

Vzhledem k tomu, že se turnaj konal během velikonočních svátků, tentokrát nedorazili například finští, němečtí či slovenští hokejisté, kteří dali přednost oslavám svátků.

Ale i tak se sešla v Sokolově skvělá konkurence. Jako vždy dorazily silné Klatovy, které byly navíc posíleny například o Tomáše Slámu či Martina Šnajdra. Chybět nemohly ani Karlovy Vary i s nestárnoucím Miroslavem Hylasem.

Už tradičně se v Sokolově představili také nizozemští Ex Eagles s bývalým baníkovcem Michalem Rybářem. V tomto týmu nastupoval také i bývalý nizozemský reprezentant a později trenér národního nizozemského týmu Mari Saris či další bývalí juniorští reprezentanti.

Premiérově se v Sokolově představil i další nizozemský tým Utrecht Dolphins, který doplnil i jeho bývalý hráč Ondřej Šafář nebo ostatní hráči sokolovského béčka.

A nový byl také tým HC Mish Mash, kde se s dalšími hráči sešel realizační tým A-týmu Baníku Sokolov či například Petr Přindiš a Tomáš Kvapil, tedy členové kádru, kteří pro Baník v roce 2019 vybojovali postup do Chance ligy.

Turnaj, který slavnostně zahájil místostarosta Sokolova Jan Picka, odstartoval již v devět hodin ráno a souboje Starých gard probíhaly až do sobotního večera.

Nejlépe si první den počínali hráči HC Mish Mash, kteří předváděli pěkný hokej a všechny tři zápasy vyhráli, byť silné Klatovy celek složený z regionálních hráčů porazil až po nájezdech.

Old Boys Sokolov, oslabeni například o své opory Petra Petrova, Ladislava Veverku či Václava Dobřemysla, končili sobotu na čtyřech bodech. Na druhý den se tak očekával ještě tuhý boj o medailové pozice, především mezi českými týmy. Ale ani po sobotních zápasech neměli hokejisté volno. Následoval totiž přesun do Františkových Lázní, kde v hotelu Pawlik byl připraven galavečer.

I zde se setkání neslo především v přátelské atmosféře a přítomní znovu vyzdvihli organizační připravenost sokolovské Staré gardy, která rozhodně svému městu a kraji opět udělala velmi dobré jméno.

V neděli se začínalo znovu v devět hodin, ale prostor na regeneraci byl kvůli změně času ochuzen o jednu hodinu. Možná i na to doplatil tým Mish Mash, kterému první zápas vůbec nevyšel a prohrál s Old Boys Sokolov 1:5, čímž prakticky přišel o možnost zisku prvního místa. Na něj ještě mohli pomýšlet domácí, ale museli by porazit Klatovy, což se nestalo, a tak bylo zřejmé, že o vítězi rozhodne duel mezi Klatovy a Karlovy Vary, jenž shodou okolností byl naplánován jako poslední.

V duelu byli nakonec úspěšnější klatovští hokejisté, kteří si výhrou 2:0 zajistili prvenství a svého soupeře odsunuli až na třetí místo. Druhé místo bral tým Mish Mash, čtvrtý skončil Sokolov, následován nizozemskými hosty.

Při závěrečném vyhlašování byli oceněny jak samotné týmy, tak ceny převzali i hráči za individuální výkony. Nejlepším střelcem turnaje se stal Martin Sobotka z Mish Mash, jenž se tímto i loučil se Sokolovem.

Cenu za moment turnaje převzal sokolovský brankář Radek Šenkýř a v regionu zůstalo i ocenění pro nejlepšího obránce, kterým se stal karlovarský Radek Němec.

Cena pro nejlepšího brankáře putovala do Klatov Luboši Kuželuhovi a nejlepším hráčem turnaje se stal dvoumetrový útočník Ex Eagles Mark Schra. Ocenění MVP pak putovalo do Utrechtu Harrymu Martensovi. Speciální cenu pro nejstaršího hráče obdržel Miroslav Hylas.

HC Baník Sokolov znovu potvrdil, že pořádání turnajů má na vysoké úrovni. Pouze den po velkém Falko cupu U7, uspořádal Baník a jeho Stará garda parádní dvoudenní turnaj, který se vydařil po všech stránkách a byl skvělou vizitkou pro město Sokolov.

Daniel Seifert, Tomáš Bouda