„Jelikož někteří hráči naši či Sparty Praha plní reprezentační povinnosti, rozhodli jsme se zkombinovat tým ze tří týmů, Sparty, Pardubic a nás, kdy jsme prakticky dali šanci mladým hráčům,“ poukazoval šéf turnaje a předseda SKV Sharks Karlovy Vary Jan Chlubna.

Na turnaji se však představili kromě mladých dravců také slovenští či němečtí reprezentanti, což přidalo turnaji na prestiži. „Jako první se odehrála základní část, během které se střetly všechny týmy systémem jednou každý s každým, s hrací dobou dvakrát patnáct minut,“ připomněl Chlubna hrací plán karlovarského turnaje.

FOTO/VIDEO: Karlovy Vary Para Ice Hockey Tournament v lázních

Nejlépe se vypořádali se základní částí hráči v trikotu Olomouce, kteří jako jediní netratili ani bod a zaujali první místo. Druhou příčku obsadil výběr Karlových Varů, který dokázal porazit celek Drážďan, jež tak skončily na místě třetím. Vše uzavřela Ostrava, která si ve své velké premiéře i přes poslední příčku nepočínala vůbec špatně.

Pak už na program přišlo semifinále podle umístění ve skupině. Hráči Sharks již podruhé na Drážďany nestačili a po porážce putovali do boje o bronz. Tam je podle předpokladů doplnila Ostrava, která nestačila na Olomouc, ta se tak mohla těšit na finále s německým účastníkem. „Posléze byla hrací doba prodloužena na třikrát patnáct minut,“ upozornil Chlubna.

V boji o bronz nedali hráči z lázeňského města hostům z Ostravy žádnou šanci a po výhře 5:0 skončili na třetím místě. „Samozřejmě každý chce uspět, ale tentokrát to pro nás nebylo prioritou. Šlo nám o to, aby si zahráli mladíci či hráči, kteří nejsou během extraligové sezony herně vytížení,“ poukazoval Chlubna.

Pak už přišlo na pořad finále, ve kterém tahali za delší konec para hokejového provazu hráči Olomouce, kteří dokázali porazit výběr Drážďan 4:2, čímž stanuli na prvním místě.

„Byli jsme rádi, že se na turnaji představili mladí či začínající hráči, kteří byli více herně vytížení, a myslím si, že se s tím poprali podle pozitivních ohlasů velmi dobře,“ chválil si Chlubna.

„Navíc turnaj proběhl bez zádrhelů a týmy si hodně pochvalovaly také skvělé zázemí v KV Areně. Poděkování tak patří všem, co se nějakým způsobem podíleli na chodu turnaje, a také sponzorům, bez jejich vstřícnosti by to nešlo. Plány? Chtěli bychom z tohoto turnaje udělat tradici,“ uzavřel Chlubna.

Výsledkový servis – Karlovy Vary Para Ice Hockey Tournament

Základní skupina

SKV Sharks Karlovy Vary – Flamingos Ostrava 8:1 (2:0, 6:1). Branky: 5. , 6. a 27. Jiří Forgo, 16. , 23. a 30. Jiří Berger, 20. Luboš Nejedlý, 23. Lukáš Michalčín, 27. Josef Panák.

SKV Sharks Karlovy Vary – SOHO Olomoučtí Kohouti 0:4 (0:1, 0:3). Branky: 15. a 28. Radek Jedlička, 20. a 22. Miloš Večerek.

SOHO Olomoučtí Kohouti – Eissportclub Dresden 2:1 (1:1, 1:0). Branky: 12. Miloš Večerek, 27. Radim Mikuš – 8. Frank Rennhack.

Eissportclub Dresden – Flamingos Ostrava 13:0 (0:8, 0:5). Branky: 1. , 3. , 13. a 21. Bernhard Hering, 3. a 25. Martin Zikmund, 8. , 12. a 16. Frank Rennhack, 13. Martin Kesselhut, 14. a 22. Christian Pilz, 25. Robert Pabst.

Flamingos Ostrava – SOHO Olomoučtí Kohouti 0:6 (0:3, 0:3). Branky: 2. a 24. Radek Jedlička, 6. a 27. Radim Mikuš, 15. Dominik Zajan, 25. Miloš Večeřek.

SKV Sharks Karlovy Vary – Eissportclub Dresden 4:3 (1:0, 3:0). Branky: 8. Jiří Berger, 18. Václav Kovářík, 20. Lukáš Michalčín, 24. Tomáš Kvoch – 21. a 28. Frank Rennhack, 30. Bernhard Hering.

Semifinále

Flamingos Ostrava – SOHO Olomoučtí Kohouti 1:4 (0:3, 1:1). Branky: 30. David Vrubel – 3. , 6. a 13. Radek Jedlička, 15. Radim Mikuš.

SKV Sharks Karlovy Vary – Eissportclub Dresden 3:8 (0:6, 3:2). Branky: 21. Jiří Berger, 26. a 29. Lukáš Kapko – 2. , 4. a 9. Bernhard Hering, 5. Christian Pilz, 10. , 12. , 28. a 30. Frank Rennhack.

O 3. místo

SKV Sharks Karlovy Vary – Flamingos Ostrava 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Branky: 13. a 44. Václav Kovářík, 25. Lukáš Michalčín, 27. Jiří Berger, 33. Ondřej Černý.

O 1. místo

SOHO Olomoučtí Kohouti – Eissportclub Dresden 5:2 (2:1, 0:0, 3:1). Branky: 10. a 45. Radim Mikuš, 11. Miloš Večerek, 43. Radek Jedlička, 45. Zdeněk Klíma – 2. Bernhard Hering, 44. Martin Zikmund.

Konečné pořadí: 1. SOHO Olomoučtí Kohouti, 2. Eissportclub Dresden, 3. SKV Sharks Karlovy Vary, 4. Flamingos Ostrava.