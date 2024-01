Turnaj odstartoval v Sokolově krátce po jedenácté hodině, kterého se tentokrát účastnilo šest výběrů, byť tým fanoušků nebyl přímým účastníkem, ale odehrál v závěru dva zápasy proti kombinovaným týmům All stars miners, B-týmu i A-týmu.

Jako první vstoupili do turnaje trenéři mládeže a B-tým, který byl štikou turnaje, a nakonec ozdobil svou premiérovou účast druhým místem. V družstvu trenérů ale byly k vidění také velmi kvalitní výkony, podpořené velmi dobrou náladou realizačního týmu. Navíc v dresu trenérů nastoupila i nejlepší hráčka turnaje Zuzana Radostová, která se na postu obránce prezentovala nekompromisní hrou, a tak čas od času vyrostl soupeřům na ledě pořádný strom. Střelecky se pak ukazoval i například kondiční trenér Martin Pospíchal.

Ještě před obědem vkročila do turnaje i Stará garda v čele s brankářem Radkem Šenkýřem, který nebojácně střežil tři tyče Old boys a nezalekl se ani, když občas nějaká střela soupeřům uletěla nepovoleným způsobem. V útoku pak své umění a úžasné bruslení znovu ukazoval Petr Petrov, ale za zmínku určitě stojí i nahrávky Dušana Šafáře či góly Petra Suchopára. Oporou jako vždy byl Ladislav Veverka, ale i ostatní hráči Staré gardy, kteří stále dokazují, že hokej umí výborně.

B-tým dlouho útočil na první místo, do cesty se jim postavil i výběr All-stars miners, ale ani ten gólům Petra Račanského či Radima Zbránka a dalších nezabránil. All stars tým se na turnaj připravoval již delší dobu a soupiska se dávala dohromady dlouho dopředu. Nakonec z toho vznikl výběr silný na ledě i v zákulisí turnaje.

Hvězdou týmu byl Radek Duda, který se stal i nejlepším střelcem turnaje. Zdatně mu sekundovala sokolovská legenda Petr Polesný, ale prim hráli i starší hráči, ať už Karel Makovec nebo Vojtěch Polák starší. Hvězdnou sestavu doplnili i bývalý fotbalový reprezentant Miroslav Baranek, který útočil spíše ze zálohy, ale byl velmi platným členem svého týmu.

To samé platí i o vítězi French open ve smíšené čtyřhře Františkovi Čermákovi, který se postupně zastřeloval a v závěru byl jednou z opor svého týmu. Kanár v podobě 6:0 proti Staré gardě pak nemohl být náhodný.

Nulu si zaslouženě připsal nejlepší brankář turnaje Petr Hruška. Ve svém středu All-stars tým měl i nejužitečnějšího hráče, kterým se již tradičně stal Petr Holejšovský. Ale velké výkony předvedl i trenérský triumvirát Mariška – Sobotka – Fečo. V roli žolíka se představil také primář sokolovské nemocnice Andrej Farkaš, i jehož zásluhou nakonec výběr Miners získal bronzovou příčku.

Až odpoledne vstoupil do hry A-tým, který měl v nohách úspěšné utkání v Kolíně. Od začátku baníkovci prokazovali své kvality. Střelecky k nezastavení byli například Tomáš Vracovský a Martin Weinhold. Vyzdvihnout je však potřeba i Martina Michajlova, který tentokrát nastoupil v útoku a přítomní trenéři mohli vidět, že pokud bude nouze, mají kam sáhnout. Martin patřil na ledě k hráčům s největším přehledem a divákům ukázal i velmi šikovné ruce. Zahanbit se nenechal ani Petr Hamalčík, který taktéž několikrát rozvlnil síť soupeřů.

Navíc se A-tým mohl opřít hned o dvojici brankářů, když gólmanské výstroje se ujali Jan Mlčák a Václav Adamec. Nakonec A-tým nedokázal zastavit nikdo, byť v zápase proti B-týmu rozhodovala až koncovka, která ale vyzněla lépe pro áčko a v přestřelce 8:5 pak prvoligový tým zvítězil. K prvenství pomohl i Václav Dobřemysl, prezident klubu, který pro tento turnaj posílil áčko.

Jako poslední se do All-stars cupu zapojili fanoušci Baníku. Ti otevřeli skóre jak proti kombinovanému výběru B-týmu a All-stars týmu, tak i proti A-týmu.

Z obou zápasů fanoušci odešli sice poraženi, ale zanechali velmi dobrý dojem a například zákroky Daniela Krličky, kapitána fotbalistů Baníku, nemohli uniknout žádnému pozornému divákovi.

V prvním utkání pak dokonce shodili rukavice Jan Reissmüller z řad fanoušků a Petr Přindiš. Domluvená bitka dvou fousáčů skončila nakonec remízou a přátelským objetím. Oba zápasy si fanoušci velmi užili, byť výsledkově pro ně nedopadly ideálně. Poté následovalo nejen slavnostní vyhlášení, ale tradiční posezení, které udělalo definitivní tečku za třetím ročníkem.

Výsledkový servis:HC Spolek – HC Baník Sokolov B 0:3, HC Old boys Sokolov – HC Spolek 3:2, HC Old Boys Sokolov – HC Baník Sokolov B 1:4, HC Baník Sokolov B – All Stars 4:3, All Stars – HC Spolek 2:3 sn, HC Spolek – HC Baník Sokolov A 2:5, HC Baník Sokolov A – HC Baník Sokolov B 8:5, HC Baník Sokolov A – All Stars 6:4, HC Old Boys Sokolov – HC Baník Sokolov A 3:5, All Stars – HC Old Boys Sokolov 6:0. Konečné pořadí: 1. A-tým, 2. B-tým, 3. All-stars miners, 4. Stará garda, 5. Výběr trenérů mládeže. (bou, sei)