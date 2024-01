Hokejisté Sokolova potvrdili, že se jim v domácím prostředí proti Vsetínu daří. I ve druhém domácím vystoupení totiž urvali s Valachy vítězství, když tentokrát brali výhru 4:1.

HC Baník Sokolov – VHK ROBE Vsetín 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

První dvacetiminutovka na sokolovském stadionu branku nepřinesla. Blíže k ní měli hráči Sokolova, kteří byli aktivnější, vytvořili si zajímavé šance, ale vsetínského brankáře Žukova překonat nedokázali. A když na druhé straně zavřel svou klec i brankář Baníku Petr Hamalčík, šlo do do kabin za bezbrankového stavu.

Baníkovci vstoupili aktivně i do druhé třetiny, kdy měl velkou šanci na hokejce Martin Weinhold, který si sjel do slotu, ale jeho rána těsně prosvištěla kolem vsetínské klece. Hned na to v další šanci propadl Vrdlovec, ale Sokolov se přeci jen branky dočkal. Ve 23. minutě se zmocnil puku David Novotný, který ujel po levé straně a svou střelu uklidil za záda brankáře Valachů.

Vstřelit více gólů. To by mohlo na Vsetín zabrat, míní Hamalčík

Podruhé rozbouřil sokolovský stadion na konci 34. minuty Vojtěch Tomeček, který udělal kličku vsetínskému obránci, dostal se do blízkosti branky hostů a poslal puk nad levé rameno brankáře Vsetína.

Ve 46. minutě se hosté navrátili zpět do zápasu, kdy Smetana nahodil puk před branku Sokolova, se kterýms i Hamalčík poradil, ale na druhou střelu Matyáše Dědka už nedosáhl. Sokolov si však vzal záhy dvoubrankové vedení zpět. V 51. minutě Martin Weinhold vybojoval puk u levého mantinelu, ujel obraně, zabral a poslal Žukovovi kotouč nad vyrážečku. Gólovou pojistku v závěru třetí třetiny pak přidal Jaromír Kverka při hře hostů v šesti, kdy dopravil puk do opuštěné klece Vsetína.

HC Baník Sokolov – VHK ROBE Vsetín 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Branky a nahrávky: 23. D. Novotný (Mlčák), 34. Tomeček (Vracovský), 51. Weinhold, 60. Kverka – 46. Dědek (Smetana). Rozhodčí: Petružálek, Micka – Belko, Kokrment. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 654. Sokolov: Hamalčík – Tureček, Mlčák, Weinhold, Bulka, Klejna, Krajčík, Dorot – Tomeček, Kverka, Vracovský – Bernovský, Osmík, V. Adamec – Šlechta, Vrdlovec, Křemen – Davídek, T. Rohan, D. Novotný. Vsetín: Žukov – Larsen, Staněk, Smetana, Š. Jenáček, Ďurkáč, Hryciow, Kojo – Rob, Bērziņš, Jonák – Klhůfek, Dědek, Holec – Šuhaj, Kern, Hořanský – Š. Bláha, Kratochvil, A. Koláček II.