Falcons – Libavské Údolí „A“ 10:2

Další kolo Kynšperáku odstartoval zápas mezi zatím neporaženými Falcons a Libáčem „A“. Falcons neponechali nic náhodě a bleskově se dostali do vedení 3:0. Ve druhé třetině přidal favorit dalších šest branek, a o vítězi bylo rozhodnuto. Libáč „A“ nakonec musel skousnout velký debakl.

Vikings – Panthers 8:10

HC Vikings Sokolov museli svůj domácí zápas odehrát v Chebu, kde se jim postavili do cesty domácí Panteři, a vypadalo to, že si dokáží připsat další poklidnou výhru, když už se dostali do vedení 8:3. Panteři ale dokázali v poslední třetině nečekaně srovnat na 8:8 a v závěru utkání překlopili zápas na svoji stranu a poprvé naplno bodovali.

Stars – Bernov 7:2

HC Stars Chodov hostili ve Varech HC Rebel Nejdek „B“ a už v první třetině položili základ k vítězství, když se dostali do vedení 3:0. Ve druhé části byla hra vyrovnaná, ale domácí si stále drželi tříbrankové vedení. V poslední třetině přidali Chodováci další dvě branky a v poklidném utkání si zajistili cenné body.

Tučňáci – Hellfish 1:6

V Chebu se hrálo derby mezi Tučňáky a Hellfish. Úvodní třetina začala lépe pro Hellfish, kteří šli do vedení 0:2. Tučňáci snížili až v závěru třetiny, od druhé ale Hellfish přidali na tempu a dostali se do vedení 1:3. V poslední části vrhli Tučňáci všechny síly do útoku, Hellfish ale poctivě bránili, z brejků navyšovali skóre a nakonec z derby vyšli vítězně.

Libavské Údolí „B“ – Eagles KV 3:5

Poslední víkendové utkání se hrálo mezi KV Eagles a Libáčem „B“. První půlka zápasu patřila zatím neporaženým Eagles, kteří se dostali do vedení 0:2. Libáč ale nesložil zbraně a utkání bleskově otočil na 3:2. Nakonec v závěru druhé třetiny Eagles vyrovnali. V poslední části už Libáči došly síly a pouze bránil výsledek, což se mu nakonec nepodařilo. Eagles opět vyhráli, ale tentokrát se pořádně nadřeli.

Zápas mezi Punkers Chodov a týmem Staré Chodovské se odložil na 13. října.