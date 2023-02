V té vedou 1:0 na zápasy, když v Praze uzmuli Sharks těsnou, ale o to důležitější výhru 1:0. Stvrdit postup do finále mohou již tuto sobotu 18. února, kdy bude na programu od 17.00 hodin druhá semifinálová bitva, kterou bude hostit KV Aréna. Pokud svěřenci karlovarského trenéra Miroslava Hrbka zvládnou i druhý duel, zamíří do finále ligové soutěže.

Paráda. Finále přiblížil Žralokům jedinou přesnou trefou Kovářík

Naopak pokud by první pokus nevyšel, budou mít k dispozici ještě druhý, když rozhodující třetí duel by se odehrál opět v KV Aréně, a to v neděli 19. února od 10.00 hodin. Kdo se do KV Arény nedostane nemusí nijak zoufat, stream ze zápasu totiž bude k vidění na YouTube kanálu hokejkv či na webu ČT sport.