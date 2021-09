Sharks tak v rámci základní části odehrají deset utkání. „Samozřejmě bychom chtěli podávat co nejlepší výsledky, ale uvidíme, jak na tom týmy budou po koronavirové pauze,“ vrací se k vynucené dlouhé přestávce.

Loňský ročník parahokejové ligy byl předčasně ukončen kvůli pandemii koronaviru. Po dlouhé přestávce, která trvala bezmála rok, se o víkendu navrátí zpět do ligového kolotoče hráči SKV Sharks Karlovy Vary.

