Energie naskočila do domácího zápasu proti pardubickému Dynamu s cílem ukončit sérii pěti porážek v řadě. Od začátku se ale zápas pro karlovarskou družinu nevyvíjel příliš dobře.

V závěrečné třetině ale Západočeši zdárně smazali dvoubrankové manko, v 51. minutě srovnal na 4:4 Mikúš. "Dvakrát jsme se vrátily do utkání, dotáhli jsme zápas do nerozhodného stavu, velkou bojovností, ohromným nasazením. Za to patří našim hráčům velký kredit do kabiny," říká karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Do prodloužení se ale zápas nedostal. V 58. minutě hostující Roman potrestal domácí vyloučení a zabezpečil tak Dynamu zisk tří bodů. "Bohužel jsme si nechali dát lacinou pátou branku, kterou jsme o utkání přišli," litoval asistent Energie.

Karlovy Vary tak prohrály pošesté v řadě. "Výsledek je pro nás trošku krutý. Byla vidět enormní snaha našich hráčů, bojovnost, nasazení, to jsou věci, které musíme do dalšího zápasu přenést a věřím, že nám už konečně přinese tady ta tvrdá práce nějaké body, které jsme si dneska možná zasloužili, ale na které jsme nedosáhli," uzavřel hodnocení nepovedeného utkání Tomáš Mariška.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Černoch (Kohout, Koblasa), 35. T. Mikúš (O. Beránek), 44. Vondráček (M. Rohan), 51. T. Mikúš (Pulpán, Zábranský) – 6. Mandát (R. Kousal, Nakládal), 17. Ďaloga (R. Kousal, Vála), 25. Ďaloga (Poulíček, Blümel), 36. Camara (O. Roman), 58. O. Roman (Blümel).

Rozhodčí: Hejduk, Pražák – Brejcha, Kajínek.

Vyloučení: 5:5, Využití: 2:2, Oslabení: 0:0.

Karlovy Vary: Horák – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, D. Kaše, Flek – Lauko, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček.

Pardubice: Kantor – Ďaloga, Nakládal (C), Mikuš, Holland, J. Kolář (A), Hrádek, Vála – Mandát (A), Poulíček, Kusý – Anděl, O. Roman, Camara – Paulovič, R. Kousal, Blümel – Pochobradský, Rohlík, Koffer.