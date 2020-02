Na stejných věcech pracujeme i my v rámci individuálního tréninku, děláme něco podobného. To znamená práce s holí, bruslení, ty obratnostní věci jim hodně prospějí,“ říká po tréninku s ročníkem narození 2009 obránce prvoligového áčka Baníku Patrik Michálek.

Právě on je patronem této kategorie sokolovské mládeže. „Byla to dobrá cvičení, která se dají dělat celý život. Když to budou dělat pořád dokola, tak se budou pořád zlepšovat,“ nabádá své opatrovníky. Sám si trénink pochvaloval. „Já jsem spokojenej, i jsem se zpotil, takže paráda,“ směje se.

U žáků Baníku nebyl poprvé, a tak může hodnotit výkonnostní posun mladých hráčů. „Zlepšení tam je. Každého čtvrt roku, co sem chodíme, je vidět, jak jdou kluci obrovsky nahoru. Ať je to práce s holí nebo bruslení. Jsou tady i hráči, co začínali vloni nebo předloni, tam je progres ještě markantnější. Když to chtějí dělat a věnují se tomu naplno, tak je to pro ně jenom dobře,“ míní Patrik Michálek.

Že by jeho přítomnost na projektu byla od hornického klubu vynucená, obránce týmu Chance ligy odmítá. „Ne, ne. To vůbec ne. Rád poznávám nové věci a aspoň se přiučím i trenérské praxi, kdybych náhodou měl potom zájem do toho jít. Pro mě osobně určitě velké obohacení. Práce s dětma je důležitá, a když to funguje v NHL, tak je dobře, že se do toho zapojil i Sokolov,“ říká na závěr Patrik Michálek, patron sokolovského ročníku 2009.