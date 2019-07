Tým má za sebou první část letní přípravy. Bude mužstvo čekat zužování?

My jsme kádr zužovat nemuseli, protože z důvodu, že se zavedl přímý postup a sestup, se nemusíme bát baráže, takže ani nemusíme držet pětadvacet hráčů, jako tomu bylo vloni. Máme jen devět obránců, dva brankáře a třináct útočníků, takže do obrany a útoku máme jen jednoho hráče navíc, což jsou navíc mladí hráči, kteří budou hostovat v Sokolově. Ta spolupráce se velice podařila a budeme v tom pokračovat dál, aby Sokolov hrál důstojně první ligu a my měli kam sáhnout v případě, že nás budou provázet zranění, stejně jako na konci loňské sezony. Kádr jsme se rozhodli zúžit a zkvalitnit, podepsali jsme jen to nejnutnější minimum. Rozpočet zůstal stejný, nedostali jsme přidáno, ale na úkor toho, že nemáme tolik hráčů, věřím, že fanoušci ocení, že se nám podařilo kádr zkvalitnit.

Na hostování tedy budete využívat převážně Sokolov?

Máme jasnou dohodu se Sokolovem. První pětka Baníku budou naši hráči, které budeme moct využívat, ale budou probíhat v procesu v Sokolově, a to jak ve finančním, tak i tréninkovém. Velké téma byl Otakar Šik, takže to uvedu na pravou míru. Po rozhovoru s trenérem reprezentace U20 a šéfem litoměřického projektu panem Přerostem jsme usoudili, že pro něj bude lepší, aby hrál do Vánoc v Litoměřicích, kdy bude probíhat MS dvacetiletých v Ostravě a Třinci, tak by měl vytížených patnáct až dvacet minut, chodil i na přesilovky. Tady by se ještě do prvních dvou formací nedostal, ale v momentě, kdy skončí mistrovství světa, se přesune sem, zase využijeme toho jednoho místa v Litoměřicích a pošleme tam Křemena, který se bude připravovat na toto mistrovství zase za rok. I za spolupráci s Litoměřicemi jsme rádi. Na rovinu říkám, že Šik nám loni hodně pomohl a to místo by u nás měl od prvního kola i letos, ale pro budoucnost klubu je lepší, kdyby absolvoval mistrovství světa U20 a byl více vytěžovaný.

Po sezoně jste nastínil, že se vám bude hodit volno k posílení kádru. Vyšlo to tedy podle plánu?

Samozřejmě se nám volno hodilo, ale ono se to odrazí až pak ve výsledcích. Vždy tvrdím, že hokej se v létě nehraje, ale tvoří se tam základ toho, aby se v zimě mohlo dobře hrát. My jsme konečně po čtyřech letech mohli trénovat devět týdnů a určitě nám to pomůže. Jsem přesvědčený, že na těch výkonech se to pak odrazí, hlavně v druhé půlce sezony, kdy nám chyběly síly, to si musíme přiznat. Věřím, že letos se to nestane a že sezonu projdeme bez větších problémů, také díky tomu, že jsme mohli pořádně potrénovat. Máme mladé mužstvo, vlastně jen jednoho hráče přes třicet let a jednoho přes čtyřicet (úsměv), což v jiných klubech není. Hráči ten trénink potřebují, ještě nejsou ve věku, kdy je jejich výkonnost uzavřená a má se udržovat, takže i to jsme v přípravě zohlednili.

Velké téma je příchod Dominika Graňáka, co od něj očekáváte?

Jsou dvě roviny. První je výkonnostní, protože si myslím, že stále je to skvělý hráč a že nemusel odmítat pozvánku do slovenského nároďáku na mistrovství světa, ale asi sám cítil, že si potřebuje odpočinout. Půjde do nového angažmá, tak sem chce jít odpočatý. Druhá je ta rovina zázemí v kabině. Venca Skuhravý je tady sám na tu kabinu a tím, že odešli Balán se Sičákem, jsme potřebovali jednoho zkušeného hráče. Já osobně jsem za ním byl v Bratislavě, samozřejmě se hodilo, že bylo mistrovství světa a já tam působil jako komentátor. Několikrát jsme se tam sešli a domluvili se. Jsem strašně rád, že Vencovi pomůže i v té učitelské činnosti. Máme tu většinu mladých hráčů, kteří mají ještě celou kariéru před sebou a potřebují, hlavně v té obraně, jednoho zkušeného zadáka. Jsem rád, že jsme se s ním domluvili.

Byla jednání s ním nějakým způsobem náročná, či zdlouhavá?

Náročná nebyla, ovšem zdlouhavá ano. Vleklo se to asi měsíc, protože měl pochopitelně i jiné nabídky a také trošku uvažoval, že by kariéru ukončil, ale znovu říkám, že ta vize našeho agresivního hokeje a mladého mužstva, kde on by měl tvořit pilíř té obrany, ho zaujala a rozhodl se pro nás.