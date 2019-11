Letošní sezona odstartovala pro Karlovarské velmi dobře. Jak vy byste zhodnotil dosavadní vývoj?

Jsem spokojený na 80 %, protože bodů jsme mohli mít více. Na druhou stranu jsme jich mohli mít také daleko méně. Některé zápasy, jako třeba s Hradcem nebo v Liberci, jsme vyhráli, aniž bychom to čekali. Poslední dvě prohry nás vrátily do reality. Jsou důkazem, že každé utkání musíme odehrát na 100 %. Pakliže nebudeme hrát ve stoprocentní formě, nevyhrajeme s nikým. Je potřeba si říci, že výsledky jsou trochu ovlivněné letošním losem. Pět nejtěžších soupeřů máme za sebou. Proto je to jako na houpačce. I přitom si chceme udržet trénovanost mužstva na nějaké úrovni. Pokud budeme chtít minimálně do předkola, tým musí být připravený. Nemůžeme se v listopadu kochat tím, že máme dobré výsledky, a nepřipravovat se na březen.

Tři hráči A-týmu dostali pozvánku do reprezentačního týmu, vypovídá to něco také o vaší trenérské práci?

Dohromady jich bylo pět, musíme připočítat také Adama Křemena do U19 a Jana Bednáře v U18. Nezapomínal bych ani na Otu Šika, který je hráčem Energie a byl v U20. Díky svazovému projektu byl čtyři měsíce uložený v Litoměřicích a po mistrovství světa U20 se vrací k nám. Máme tedy šest hráčů v národním týmu, s čímž musíme být naprosto spokojení. Nemyslím si, že to vypovídá něco o mé práci, ale o práci a píli hráčů. Trenéři národního týmu si typově vybírají hokejisty podle toho, jestli se jim hodí. Naši hráči musí splnit to, co po nich reprezentační trenéři chtějí. A to je v nich. Jejich výkony a jejich typologie, která se trenérům národního mužstva hodí.

V kádru se neobjevovalo moc nových tváří, sázeli jste v tomto ohledu na jistotu a vytvoření kostry mužstva?

To je prvořadé. Nám po sestupu nic jiného nezbylo než postavit tým z mladých hráčů, kteří si spolu prošli i mládeží. Kostra je vždy základ, jestliže chcete budovat mužstvo. Po loňské sezoně přišlo nových hráčů hodně. Uvolnili jsme jedenáct hráčů a devět nových přišlo. Máme za sebou dva měsíce a už tu jsou zase další tři noví. Ukázalo se, že ne všichni splňovali naše požadavky. Bohužel, pokud chceme mužstvo nadále vylepšovat, nesmíme zavírat oči a musíme jednat rychle. Proto přišli další tři hráči a pět jich odešlo, jednalo se o Nicolase Hlavu, Sebastiana Gorčíka, Alberta Michnáče, Branislava Kubku a Tomáše Knotka. Během dvou měsíců se ukázalo, že muselo pět hráčů odejít, abychom tým dále vylepšovali, aby mohl přijít Vojtěch Polák a abychom zapracovali na třetí formaci, která nám zatím nefunguje podle našich představ.

Někteří hráči spolu nastupovali také v MHL, je znát nějaká zkušenost a sehranost u těchto hráčů?

Myslím si, že už ne, protože je to dost dlouho, co se MHL hrála, a sehranost se projevuje v sezonách, kdy hrají spolu. První lajna nám spolu začala hrát až v loňském ročníku. Předtím na postu centra nastupoval Stanislav Balán. Tím, že jsme tam pasovali Dávida Grígera, tak sehranost začala přicházet teprve v loňské sezoně. Snažíme se lajny poskládat tak, abychom se v letošní sezoně posunuli do desítky. Moje představa je taková, že do příští sezony bychom vyměnili maximálně jednoho obránce a jednoho útočníka. Opět ale na špičkové úrovni do prvních dvou formací, abychom zvýšili kvalitu, ale nenarušili sehranost, kterou chceme udělat u druhé, třetí a čtvrté lajny.

Jakou logikou se ubíráte ve vybírání posil?

Parametrů je několik. Hodně důležité je, aby hráč zapadl do kabiny. Není možné, aby přišel někdo, kdo by narušoval vnitřní klima. Za druhé musí zapadnout typologicky do systému naší hry, která je založená na rychlosti a dynamice přechodu do útoku. Pakliže by někdo nestíhal bruslařsky, tak tu nemůže být.

Silnou stránkou karlovarského hokeje je rychlost. Sledujete trendy v zahraničí a chcete jít s moderním hokejem?

Každý, kdo má satelit, tak si může v noci NHL pustit (smích). Já jezdím na všechna mistrovství světa, kde působím jako komentátor slovenské televize. Dostanu se do zákulisí nebo na tréninky. Už deset let tam jezdím. V době, kdy jsem působil v Brně, tak mě pan Zábranský pustil na deset dní do Philadelphie, kde jsem byl díky Jakubovi Voráčkovi na stáži. Chodil jsem se dívat na tréninky, mluvil jsem s trenéry. Byla to pro mě velká škola. Hokej je jen jeden. Bude trvat 2-3 roky, než se věci z NHL dostanou k nám. Je úplně jasné, kde čerpám zkušenosti a znalosti.

Nově se v Extralize objevila například trenérská výzva po vzoru NHL, ovšem v Čechách je poměrně omezená oproti zámoří…

Jedná se o věc, která může zkvalitnit rozhodování a zmírnit emoce, které bývají. Je skvělé, že se trenérská výzva zavedla. Stejně jako ve fotbale, tak i v hokeji bude chvilku trvat, než se vychytají nedokonalosti. Důležité je, že se s tím vůbec začalo. Vítám to. My na to budeme muset zareagovat, jelikož jsme na to s Tomášem Mariškou sami. Já střídám útočníky, on obránce a není na něco takového čas. Do budoucna bychom potřebovali rozšířit trenérský štáb o jednoho asistenta. Ve dvou to bohužel nejde a trenér brankářů není na takové věci volný, protože má svých starostí s brankáři dost.

Čerpáte inspiraci v NHL. Co byste tedy říkal na uzavření ligy? Je toto namístě?

Všechny kluby, které nyní nejvyšší soutěž hrají, tak na Extraligu peníze mají. V dnešní době jsou mechanismy od pana Řezníčka nebo celkově od svazu již vymyšlené a na papíře. Jsem přesvědčený, že uzavření ligy by pomohlo. Doba tomu nazrála. Usnadnilo by nám to práci v učení mužstva vyhrávat než přechodně bojovat, aby se nesestoupilo. Bořit, bránit, vyhazovat kotouče je strašně jednoduché a přináší to okamžité výsledky. Jenže vidíte na našem příkladu, že pokud se mužstvo učí hrát, tak potom i ohlasy z venku jsou na naši hru pozitivní. Máme nejednoho hráče v národním týmu, a to kvůli tomu, že jsou zvyklí hrát. Myslím si, že doba nastala. Je třeba nastavit podmínky, tak aby soutěž nebyla uzavřená zespoda. Pakliže České Budějovice nebo Jihlava by chtěly postoupit a budou mít stadiony, tak ať postoupí. Každý klub, který má peníze na nejvyšší soutěž, udrží lepší hráče, aby nechodili do zahraničí, tak je podle mě vítaný. Usnadnilo by to práci trenérům, ale i manažerům, kteří by dokázali marketingovými prostředky nabídnout dlouhodobější spolupráci. Dnes nevíte, kdo sestoupí, a nabízet spolupráci na tři roky, když příští rok můžete sestoupit, je scestné. Naprosto odmítám teorie, že pokud se nebude sestupovat, tak se na to týmy vykašlou. Nedovedu si to vůbec představit. Město s krajem nám dávají nějaké peníze, pan Holoubek a my rozpustíme půlku mužstva a budeme to hrát jen tak? Pokud si někdo myslí, že tým bude schválně prohrávat, nebo nebude pod tlakem, tak je to velký nesmysl. Uzavřená soutěž je v první lize a žádný úbytek hráčů není. Naopak. Jelikož mužstva mohou postoupit, týmy se více snaží a zkvalitňují kádry. Nějaký úsporný režim tam není, vyjma Kadaně. V Extralize by nikdo takový nebyl, nikdo by si to nedovolil. Když se nastaví platové stropy a platová dna, tak si myslím, že by to bylo naprosto dostačující.

Zmínil jste přímý postup/sestup, nemůže to ohrozit kvalitu soutěže?

Sportovně je to boj na hraně, zejména pro kluby, které jsou ohrožené, což je více jak polovina Extraligy. Není to dobré vůči hokeji. Neustále brečíme, že nemáme mezinárodně konkurenceschopné hráče, ale jak už jsem řekl, my je učíme neprohrávat a nesestoupit, místo toho abychom je učili hrát o titul a budovali mužstva, která budou moci za rok nebo za dva o medaile hrát. Můj názor je, aby se nesestupovalo, soutěže se neprolínaly. Pokud někdo ale splní podmínky, bude mít halu, rozpočet, tak ať postoupí. To, co se děje v posledních kolech na stadionech, které jsou ohrožené, není vůbec dobré. Nedovedu si představit, co se bude dít v únoru. Pořád je ještě čas na to, aby se soutěž uzavřela. Znovu říkám, nedovedu si představit, co se bude dít v posledních kolech, když se bude hrát o sestup. Někdo přijde o dotaci, o soutěž a peníze z BPA. Není to dobré pro hokej a už vůbec ne pro hráče. Přesně vám řeknu, jak to bude probíhat. Bude plno zraněných hráčů, protože všichni to budou řezat, podobně jako v zápase, kdy přijela Olomouc. Takhle budou hrát ale všichni. Naprosto na krev, antihokej, který bude jenom o řezání a nedostávání gólů. A to není dobré pro český hokej. (kas)