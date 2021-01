Ve středu hostili hokejisté Baníku Sokolov na svém ledě jihlavskou Duklu. „Udělali jsme zbytečné fauly, to jsou naše chyby, kterých Jihlava využila,“ shrnul zápas trenér Tomáš Hamara.

Jeho svěřenci šli „ven“ již ve 40. vteřině duelu. Marek Švec sice dokázal v tomto oslabení poslat Baník do vedení, ale vojáci ukázali, že jim přesilovky jdou. V této první stačili rychle srovnat a v 10. minutě využít další, a převrátit tak skóre na svou stranu 1:2.

To se opakovalo i ve druhé třetině, kam se po vyrovnávací brance sokolovského Martina Kadlece vstupovalo za stavu 2:2. Přesilová hra Dukly a kotouč v sokolovské kleci 2:3. „Nemůžeme si za vyrovnaného stavu dovolit udělat vyloučení, že tam skončíme v šesti. To je taktická chyba, nemůžu říct, že nás stála výsledek, ale Jihlavě, která je silná, to pomohlo. Dostalo je to znovu na koně a pro nás to bylo potom těžké,“ líčí sokolovský kouč.

Ve třetí dvacetiminutovce se horníci snažili přes nepříznivý stav 2:4 zápas ještě zdramatizovat. „Řekli jsme si, že se musíme vrátit k naší hře, rychleji k tomu přistupovat,“ prozrazuje Tomáš Hamara.

To se částečně dařilo, branky ale stříleli již pouze hosté z Vysočiny, kteří upravili až na konečných 2:6. „Opticky to vypadalo dobře, měli jsme tam tlak, Jihlava ale výborně blokovala střely, my jsme si s tím nedokázali poradit, předržovali jsme to, nastřelovali prvního hráče,“ popisuje trenér horníků.

Teď čeká Sokolov hned šest zápasů na ledech soupeřů. Ten nejbližší v sobotu v Třebíči. Cíl je jasný. „Každý zápas chceme odmakat, vyhrát ho, získat z něj co nejvíce bodů,“ hlásí před venkovní sérií Tomáš Hamara.