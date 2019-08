Honzo, chytal jste už na MS U18, počítal jste tedy s nominací na Memoriál?

Samozřejmě jsem tu chtěl být, ale nijak jsem s tím nepočítal a tu nominaci nepodceňoval. Je to prestižní turnaj, a když jsem se dozvěděl o své nominaci, tak jsem byl hrozně šťastný. Jsem rád, že jsem tu mohl chytat.

Nakonec je z toho páté místo, splnilo to vaše očekávání vzhledem k pomalému začátku ve skupině?

Spíš si myslím, že to je úleva v hlavách, protože dnes jsme ten zápas chtěli vyhrát pro fanoušky. Chodili tady v neskutečném počtu, i když jsme některé zápasy vysoko prohrávali, pořád nás hnali dopředu. Proto jsme si jisti, že si to dnešní vítězství zasloužili.

Proti USA to bylo týmově i pro vás osobně individuálně nejpovedenější utkání na turnaji, byla nějaká speciální příprava na Američany?

Ne, já se na každý zápas připravuji úplně stejně už nějaké dva roky, takže speciální příprava určitě nebyla. Dneska jsme to ubojovali jako tým a já jsem za to rád. Chtěli jsme to vyhrát pro fanoušky a to se povedlo.

Jaký zápas na turnaji byl pro vás ten nejtěžší?

S Kanadou. Když jsem přišel po zápase do šatny a svlékl si věci, tak se mi motala hlava takovým způsobem, že jsem si musel lehnout a dát si nohy nahoru. Ale mohli jsme s tím trochu počítat, že Kanada je jinde než ostatní, takže to byl asi ten nejtěžší zápas. Nechci žádný zápas podceňovat, každý byl náročný, ale ten s Kanadou vnímám jako nejtěžší.

Jak se vám spolupracovalo s ostatními brankáři? Hlavně s Pavlem Čajanem a jestli se tu objevil Kuba Málek…

Kuba tady byl na přípravný kemp a pak odjel. Ale oba jsou to super kluci, neměli jsme spolu žádný problém, už se taky spolu známe nějaký čas.

Teď půjdete s Energií na led, jak probíhala letní příprava a co si slibujete od té na ledě?

Kluky ve Varech jsem už dlouho neviděl, takže se těším domů. Měl bych trénovat s áčkem a pak se uvidí, jak to bude v sezoně. Já doufám, že se mi povede odchytat co nejvíc zápasů v extralize a že se nám podaří dostat se do play-off.

Co bude to první, co uděláte, až přijedete do Varů?

To nevím, asi se půjdu někam najíst (smích). Ne, asi přijedu domů a půjdu se dobře vyspat, odpočinout si po turnaji. Budu teď mít dva dny volna, takže to využiji k odpočinku, a pak už začínáme na ledě, tam toho volného času už moc nebude.

Letos jde váš ročník do draftu NHL, bude to speciální motivace pro sezonu?

Já se snažím ten draft moc nevnímat. Samozřejmě to v podvědomí je, že bych mohl být draftovaný, a to by určitě bylo super, ale snažím se na to moc nemyslet. Pak mě to zbytečně znervózňuje, a jakmile začnu nad něčím moc přemýšlet, nedělá to dobrotu (smích). Snažím se jít zápas od zápasu a na konci sezony se uvidí, jak to dopadne.