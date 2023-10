/HOKEJ/ Úspěšnou sérii si užívají v Chance lize hokejisté sokolovského Baníku. Po výhrách na béčkem Pardubic, Frýdkem-Místkem přihodili baníkovci na svůj účet třetí výhru v řadě, když uspěli ve Zlíně, kde zvítězili 4:1. „Vstup do zápasu jsme měli parádní,“ vracel se k utkání ve Zlíně útočník Jaromír Kverka.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Sokolov totiž svého soupeře pořádně zmrazil, když již v 7. minutě vedl o dvě branky. „Byli jsme efektivní, využili přesilové hry, což bylo strašně důležité,“ poukazoval Kverka, že v první třetině proměnili hned dvě přesilovku. Tu druhou v závěru, kdy tak domácím odskočili na rozdíl tří branek.

Sokolov však neměl gólově dost. Čtvrtou branku přidal hned na začátku druhé třetiny, čímž definitivně zlomil zlínský výběr. „Řekli jsme si, že nebudeme pouze bránit výsledek a do druhé třetiny jsme hned vstoupili gólem, což si myslím, že soupeře psychicky srazilo,“ přemítal na zlomovým momentem duelu sokolovský útočník, který se v utkání zapsal jednou do střelecké listiny.

OBRAZEM: Baník urval bitvu s Frýdkem až v prodloužení

Zlín se sice hnal ve třetí dvacetiminutovce za kontaktní brankou, ale brankář Baníku Petr Hamalčík ve své svatyni čaroval. O premiérovou nulu v novém ročníku Chance ligy přišel až v závěru duelu, kdy Zlín využil přesilovou hru. „Hamalda chytá výborně, patří mu velké díky za to jak čaruje,“ chválil si výkon gólmana Kverka. Na oslavy však není žádný čas. Ve středu 25. října totiž čeká baníkovce od 18.00 hodin domácí vystoupení, ve kterém vyzve Prostějov, kterému patří v tabulce šestá příčka a na Sokolov ztrácí tři body.

„Budeme chtít protáhnout úspěšnou šňůru, když čtyři výhry v řadě už zní super (úsměv). My půjdeme do zápasu jednoznačně s tím, že chceme vyhrát za tři body,“ hlásí Kverka ze sokolovské kabiny. A na co by pozval fanoušky? „Celou sezónu jsme zatím v tabulce nahoře , to je samo o sobě dobrá pozvánka na další zápas,“ doplnil útočník Baníku.

Hokejisté Baníku zlomili béčko Pardubic až ve třetí třetině, třemi zásahy