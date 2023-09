Úspěšnou domácí premiéru mají za sebou v Chance lize hokejisté sokolovského Baníku. Soupeře ze Zlína, který patří k horkým favoritům na první místo, se nezalekli a porazilo ho 5:2.

Baník Sokolov – Berani Zlín 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Utkání bylo neskutečně těžké,“ přiznával po utkání sokolovský trenér Tomáš Mariška. Zlín totiž tvrdil na západě Čech roli favorita. „To se ukázalo v první třetině, kdy nás soupeř zatlačil a měli jsme problémy se dostávat z našeho obranného pásma a hrát dobře na puku,“ poukazoval Mariška na kvalitu soupeře.

Poprvé se měnil ukazatel skóre v Sokolově v 10. minutě, kdy domácí využili bleskově přesilovou hru Danielem Kružíkem. V 17. minutě však Zlín srovnal, když se z dorážky trefil Jiří Suhrada, který stanovil účet první třetiny na – 1:1. Na další gól se čekalo až do 36. minuty, kdy se zapsal do střelecké listiny Martin Osmík. Ve 40. minutě pak šel Baník do dvoubrankového trháku, zásluhou Štěpána Csamanga.

Zlín se dostal nadostřel Baníku v 50. minutě, kdy snížil na rozdíl branky Martin Lang . Sokolov však záhy brankově odpověděl čtvrtou trefou, o kterou se zasloužil v přesilové hře Roman Přikryl. definitivní tečku udělal za duelem v 59. minutě Daniel Vrdlovec, který trefil Baníku premiérové tři body v novém ročníku Chance ligy.

„Od prvního do posledního hráče a v čele samozřejmě s vynikajícím Michajlovem, jsme podali dobrý týmový výkon. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým, a když se držíme organizace hry, hrajeme jeden za druhého, tak si myslím, že i pro diváky to byl velmi atraktivní hokej,“ nešetřil chválou Mariška.

Baník Sokolov – Berani Zlín 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Branky a nahrávky: 10. Kružík (Přikryl, D. Mikyska), 36. Osmík (Kverka, Tomeček), 40. Csamango (Vracovský), 55. Přikryl (Kružík), 59. Vrdlovec (Kružík, Přikryl) – 17. Suhrada (Werbik), 50. M. Lang (Süss, Šlahař). Rozhodčí: M. Petružálek – T. Zubzanda, Š. Belko – L. Sýkora. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:1. Diváci: 563. Sokolov: Michajlov – M. Rohan, Tureček, Krajčík, D. Mikyska, Rulík, Klejna, Mlčák – Osmík, Kverka, Tomeček – Přikryl, Kružík, Vracovský – Vrdlovec, Csamango, V. Adamec – V. Polák, Křemen, Bernovský.