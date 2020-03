Energie v první třetině otáčela nepříznivé skóre, ve druhé části ale "Tygři" třikrát udeřili a ve třetí dvacetiminutovce si již pohlídali svůj náskok.

„I když Liberec přijel bez první lajny, tak ukázal svou velkou kvalitu, kterou předvádí po celou sezonu. Měl lepší vstup do utkání, nám chvíli trvalo, než jsme se rozkoukali. Zhruba od páté minuty jsme utkání minimálně srovnali a dostali se do vedení. Za stavu 2:1 jsme mohli dvakrát dorazit do prázdné brány, měli jsme odskočit na víc, než jednu branku. Ve druhé části jsme polevili a dostali dvě laciné branky. Naše příležitosti jsme nevyužili, pokulhávali jsme v produktivitě, a proto soupeř zaslouženě vyhrál,“ zhodnotil zápas karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Konečné deváté místo znamená pro předkolo play off jediné. Energie se utká v sérii na čtyři vítězná utkání s Hradcem Králové. První duel je na programu v pondělí od 19 hodin na východě Čech, kde se bude pokračovat hned v úterý ve stejný čas. Do Karlových Varů se série přesune ve čtvrtek, v pátek se potom bude hrát v KV Aréně duel číslo čtyři.

Cena vstupenek je stejná jako v základní části.

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 3:5 (2:1, 0:3, 1:1).

Branky a nahrávky: 7. O. Beránek (Koblasa), 20. Černoch (V. Polák, Graňák), 59. T. Mikúš (D. Mikyska, Eminger) – 4. J. Vlach (Kotvan), 23. Ordoš (Lenc, J. Vlach), 26. A. Musil (Šír, T. Hanousek), 39. J. Vlach (Graborenko, Derner), 60. P. Jelínek (A. Musil, J. Vlach).

Diváci: 3683

Karlovy Vary: F. Novotný – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, D. Mikyska, Eminger, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – Koblasa, T. Mikúš, O. Beránek – V. Polák, Černoch, Kohout – Osmík, Vildumetz, Vondráček.

Liberec: Hrachovina – Kotvan, Knot, Havlín, Graborenko, Derner, T. Hanousek – L. Krenželok, P. Jelínek, J. Vlach – Ordoš, Marosz, Lenc – A. Musil, Šír, M. Zachar – D. Špaček, Chrtek, Valský.