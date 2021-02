"Mrzí nás, že jsme v utkání nebodovali. Myslím si však, že jsme odpracovali kvalitní a vyrovnané utkání," shrnul zápas v Brně karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Energie předváděla velmi disciplinovaný výkon. Prvního vyloučené měli hosté ze západu Čech až v polovině zápasu, to už za sebou ale měli hned čtyři přesilové hry. Právě tu čtvrtou, ve 25. minutě, využil Martin Kohout.

Ten však již pouze srovnával na 1:1, když skóre bitvy o osmou příčku tabulky otevřel svým gólem ve 13. minutě domácí Zaťovič.

"Domácí měli lepší vstup do zápasu, byli aktivnější a šli do vedení. Myslím ale, že od druhé třetiny jsme zlepšili hru a vytvářeli si i dost šancí, ze kterých jsme i dokázali vyrovnat," líčí asistent Martina Pešouta.

Klíčový moment přišel na začátku třetí třetiny. Na trestnou lavici usedl hostující Lukáš Pulpán a Kometa trestala. Jednobrankový náskok vrátil na stranu Brňanů Peter Mueller - 2:1. "Byl to nejspíš zlomový moment, nebyli jsme tam produktivnější v dalších šancích a nešli do vedení. To bychom asi byli schopní uhrát lepší výsledek a bodovat. Bohužel, rozdílovou branku dala Kometa, která využila svou silnou přesilovou hru," pokračuje Tomáš Mariška.

Vyrovnat se Energii podruhé nepodařilo, naopak v power play inkasovaly Karlovy Vary potřetí. Dvacet tři vteřiny před vypršením základní hrací doby stanovil konečnou podobu výsledku do opuštěné klece Energie domácí Bondra - 3:1. "V závěru jsme měli velký tlak, ale díky špatné produktivitě jsme body nezískali," uzavírá karlovarský asistent.

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 3:1

Branky a nahrávky: 13. Zaťovič (Zámorský, Mueller), 43. Mueller (P. Holík, Zámorský), 60. Bondra – 25. Kohout (Vondráček)



Brno: Klimeš – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Trška, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., V. Němec, Klepiš – Valský, Střondala, Vincour – Bondra, Kusko, Schneider.

Karlovy Vary: F. Novotný – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán, Kowalczyk – Hladonik, T. Mikúš, Flek – Kulich, Vildumetz, Osmík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček.