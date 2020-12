Proč právě Sokolov a hokej

Tím, že jsem od roku 2011 začal působit v Sokolově v rámci svých podnikatelských aktivit, jsem začal i firmou finančně podporovat klub, stejně jako i další kluby ve městě a regionu. Tím jsem se poznal s několika lidmi z klubu. Navíc jsem občas vyjel na turnaje se Starou gardou v rámci svého rekreačního sportování. No a pak když klub při sestupu z druhé ligy potřeboval větší pomoc, tak jsme se s tehdejším managementem dohodli, že zkusím pomoci intenzivněji.

Cesta do managementu

Podmínil jsem to ale kvalitním fungováním klubu a aby se vše dělo s velkým nasazením, zájmem, transparentně a s nějakou vizí. To vedlo následně k zapojení i do managementu a řízení a ke snaze nějaké věci měnit, dělat třeba trošku jinak, hledali jsme další lidi, kteří nějak pomůžou, apod.

Vize

Ono je to opravdu hodně o klubové kultuře, ale ne o cíli, ale jako o nástroji, jak cíle dosáhnout. V pojmu klubová kultura já osobně vidím férové prostředí, slušné chování, týmovou práci, loajalitu, odpovědnost. Jsou asi i jiné cesty, jak se nějakých cílů dobrat, ale my chceme jít tudy a chceme, aby se tyto hodnoty a chování propsaly v rámci klubu do všeho konání a činnosti lidí.

Cíle

Je jich více, vidím to ve střednědobém horizontu a v nějaké dlouhodobé udržitelnosti. Nemá smysl vybudovat s obrovským úsilím a náklady něco, co se pak zase rozpadne. Takže musím hledat takové cíle, které jsou reálně dosažitelné, udržitelné. Konkrétně chceme stabilizovat tým v Chance lize. To cestou maximálního zapojení místních hráčů. Zároveň chceme být zajímavou alternativou pro mladé, perspektivní hokejisty, kteří na sobě chtějí pracovat, k jejich rozvoji profesionální kariéry.

Hledání generálního partnera

Nutnou podmínkou jsou finance. Nikdy nebudeme dominovat, ale musíme mít slušný a stabilní základ partnerů. Ještě konkrétněji je to o tom, že ke všemu, co na denní bázi v této oblasti řešíme, tak chceme najít generálního partnera, který je ideálně z regionu, má vztah ke sportu, zapojí se nějakým způsobem případně do kontroly a řízení klubu, spolupráce bude dlouhodobá.

Stadion

Máme rovněž představu o tom, jak by mělo vypadat zázemí zimního stadionu jak z pohledu sportovců, tak i diváků. Není to megalomanská představa, cílem je standardní stav.

Mládež

Zcela zásadní je pro nás práce s mládeží. Shrnu to do pár bodů: slušné chování a vytváření správných morálních vlastností, zdravý životní styl a vztah ke sportu, široká hráčská základna, sportovní rozvoj.

Fungující vedení

Z pozice generálního manažera mám pak i ambici vytvořit fungující manažerský tým, který zvládne klub profesionálně řídit.

Současný stav

Nějakou cestu už jsme společně urazili. Něco nám jde lépe, něco hůře. Kdybych cítil, že vše funguje ideálně a nemůžeme se posunout dále, tak se do fungování tolik nezapojuji. Takže naopak, máme ještě stále co zlepšovat a hodně práce je před námi. Já o těch cílech i proto také mluvím jako o cílech, které můžeme splnit ve střednědobém horizontu, tedy řekněme v horizontu 3-5 let. Pak je možné říct, že jsme tu misi naplnili a že klub funguje stabilně a komplexně dobře. Rychleji to nepůjde. Teď je důležité, že se dá vysledovat pozitivní trend. A protože se zcela jistě jedná o týmovou práci, tak je pozitivní i to, že se tu pomalu vytváří skupina lidí, která posouvá věci správným a stejným směrem, a mají chuť pokračovat dále.

Role Karla Mlejnka

Roli hrál zásadní. Ve dvou rovinách. V té první, že ty představy o tom, jak by to mohlo a mělo fungovat, přinášel a byl jeden z prvních, který chtěl věci měnit a posouvat. Přesvědčoval a dokázal o tom přesvědčit pak i další kolegy. A ve druhé, že tímto směrem začal konkrétně měnit a posouvat sportovní úsek, zejména fungování A-týmu. Kdo sleduje hokej do detailu, tak si to tam načte přesněji, někteří třeba vidí jen postup do Chance ligy. Ale ono je to obrovské množství práce, v řadě detailů, které na sebe navazují a skládají mozaiku úspěchu, byť třeba zatím jen dílčího a jen v některých oblastech. Dá se to celé zkoncentrovat do toho, že bez něj by prostě ten restart nebo posun, nebo jak to období posledních dvou let budeme nazývat, vůbec nenastal. Pro mne je navíc zásadní, že to je naprosto férová a otevřená spolupráce. To celé dává podmínky a předpoklady k tomu, aby se na to dále navázalo. U toho už Karel intenzivně a v nějaké konkrétní roli bohužel pro nás nemůže v tuto chvíli být. Ale v kontaktu samozřejmě jsme a já věřím i v to, že ten jeho vztah k tomu, co vytváříme, bude takový, že se bude třeba k tomu všemu jednou zase i rád vracet. Dveře jsou tady pro něj samozřejmě otevřené.