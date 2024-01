Hokejistům sokolovského Baníku se v posledních kolech Chance ligy nedaří. Svěřenci kouče Tomáš Marišky dvakrát za sebou vyšli bodový naprázdno. Nestačili jak na Porubu, tak i následně na Jihlavu, se kterou navíc vyšli i gólově naprázdno.

HC Baník Sokolov prohrál ve druhém vzájemném duelu s Pardubicemi B 3:4 po nájezdech. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„V Porubě nezačal zápas z naší strany vůbec špatně, byli jsme obezřetní v obraně, snažili jsme se jednoduše přecházet do útoku. Celkem se nám to dařilo, když jsme se ujali vedení, ale poté přišel tlak Poruby a vyrovnání,“ vracel se k bitvě na půdě lídra Chance ligy brankář Sokolova Martin Michajlov.

„Hlavně pro mě to byl smolný moment, když střelu od modré mi zaclonil hráč, a já nedokázal správně nasměrovat pohyb, a o hřbet lapačky se odrazil puk za mě,“ zklamaně řekl k obdržené vyrovnávací brance. „Ve druhé a třetí třetině jsme se nedokázali jednoduše dostávat z pásma, když nás soupeř svou kvalitou zatlačil a po naší chybě na začátku druhé třetiny nás potrestal,“ smutně poznamenal ke druhé inkasované brance.

„Do konce zápasu se nám nepodařilo vymanit z tlaku Poruby, navíc jsme se nechávali dost vylučovat, což nám také sebralo příležitost na obrat v zápase,“ dodal Michajlov k prohře 1:4 s Porubou. Jenže baníkovcům se následně nedařilo ani v domácím prostředí, ve kterém museli skousnout třetí prohru ve vzájemných duelech s Jihlavou.

„Nedokázali jsme se prosadit, snad jen v první třetině jsme si dokázali vytvořit asi dvě příležitosti, které mohly skončit gólem. Jihlava hrozila častou střelbou a důrazem před brankou. Bohužel nám tento zápas vůbec nevyšel,“ řekl k domácí prohře 0:3 Michajlov.

Již ve středu zamíří baníkovci k 39. kolu Chance ligy do Chrudimi, kde se jim postaví od 18.00 hodin rezerva Pardubic, které patří dvanáctá příčka. „Musíme zabrat, to si všichni uvědomují. Půjdeme to změnit právě proti Pardubicím, kterým se sice výsledkově nedařilo, ale předvádějí velmi dobré výkony a většina zápasů jim nevyšla jen o gól,“ podotkl k bitvě na ledě Východočechů.

Pardubická rezerva však v posledním vzájemném duelu Sokolov porazila, když si ze stadionu na západě Čech odvezla výhru 4:3 po nájezdech.

„Jak říkám, výkony Pardubic jsou velice dobré, bude to těžký soupeř. My se však potřebujeme dostat na vítěznou vlnu, a tak to musíme zvládnout a jít si zatím,“ burcuje sokolovský gólman. V prvním duelu hokejisté Sokolova urvali na ledě Pardubic výhru 3:1, na kterou budou chtít navázat i ve třetím vzájemném zápase s Východočechy.

„Nejdůležitější bude zlepšit efektivitu a produktivitu, jelikož bez gólů budeme těžko vyhrávat. K tomu musíme přidat dobrou obranu a nedělat zbytečně chyby, a také si musíme pomoci přesilovkami. Tým máme velice dobrý, a věří, že zvládneme vyhrát, doplnil Michajlov.

