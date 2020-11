Po sedmi týdnech naskočili hokejisté Baníku Sokolov zpět do Chance ligy. Návrat to nebyl úplně povedený.

HC Baník Sokolov - SK Horácká Slavia Třebíč | Foto: Tomáš Bouda

Ráno před sobotním zápasem pozitivní testy rozbily hornickou sestavu. „Bylo to pět hráčů z prvních dvou pětek, pro nás to bylo velké oslabení. Nechci říct, že kluci, kteří nastoupili, se tam nevydali ze všeho, odbojovali to, ale určitá kvalita a herní praxe nám scházely,“ přibližuje sokolovský trenér Tomáš Hamara. Baník tak nastoupil bez Vracovského, Guta, Osmíka, Tůmy a Primuly.