Osm brankářů se vystřídalo v sokolovské kleci v premiérové sezoně Baníku v Chance lize. Kvalitní strážce hornické svatyni prostě chyběl. Mezeru se před letošní sezónou podařilo zaplnit. Ze Sparty Praha přišel na hostování muž, který prakticky v té minulé jako „lapač“ Kadaně poslal na poslední místo Chance ligy právě sokolovský klub. Jakub Neužil.

„Věděl jsem, že tým se v Sokolově dost obměnil, přišli noví hráči. Takže jsem předpokládal, že tuto sezónu bude hrát rozhodně výš v tabulce než vloni,“ poznamenal šestadvacetiletý brankář.

Jeho předpoklad se naplnil. Baník skončil po základní části na 10. místě naší druhé nejvyšší soutěže, když ale dokázal v plné sestavě hrát část sezóny v první čtyřce. I díky jeho vynikajícím výkonům. Za horníky odchytal 19 zápasů v základní části, kde udržel čtyřikrát čisté konto, v play-off proti Litoměřicím hájil branku Baníku ve všech pěti duelech.

Fanoušci černo-žlutých barev by ho rádi viděli v Sokolově určitě i v další sezóně. Tato možnost se aktuálně znovu nabízí. „Na Spartě mi klub uplatnil opci, takže bych se chtěl opět porvat o co nejvíce zápasů tam. Nejspíše bych měl mít také opět vyřízené starty do Sokolova,“ prozrazuje čerstvou novinku Jakub Neužil.

Jakub NeužilZdroj: Zdeněk Plachý

Baník zakončil sezónu v předkole play-off, jaké převládají pocity? Favorita jste sice řádně potrápili, ale…

Určitě jsme chtěli postoupit dál. Je to škoda, podařilo se nám sérii navzdory všem předpokladům dostat až do pátého zápasu. Ten jsme bohužel vůbec nezvládli. Ale asi to beru spíše pozitivně, jelikož čím více se blížilo play- -off, tak jsme postupně přišli o několik hráčů základní sestavy.

Co sérii rozhodlo?

Těžko říct. Možná měli prostě více energie v tom posledním zápase. Hráli zkušeněji, více šetřili síly.

Občas jste pendloval mezi Spartou a Baníkem, dojížděl jste do Sokolova, nebo jste tady bydlel?

Do ledna jsem dojížděl jen na zápasy. Pak se na Spartě změnila situace a já se přesunul natrvalo do Sokolova. Klub mi zajistil byt, takže jsem byl převážnou část v Sokolově.

Jaké je hodnocení sezóny?

Klubový cíl jsme splnili, nicméně všichni víme, že šance na to, jít dál, tam byla. Na přelomu ledna a února jsme měli šňůru venkovních zápasů, kdy se nám vůbec nedařilo. Pak jsme to však dokázali zlomit a do předkola se probojovat. Z osobního hlediska působení v Sokolově hodnotím spíše pozitivně. Měli jsme mladý, nezkušený tým a některé zápasy byly pro mě jako brankáře docela těžké oproti předešlým sezónám.

Moment, který vám utkvěl v paměti?

Asi celé předkolo play-off. Hlavně ale první zápas, který se nám podařilo urvat v prodloužení. Venku se nám během sezony moc nedařilo, tak to byl příjemný start v sérii.

V extralize jste nastoupil k sedmi zápasům, jaký je rozdíl mezi naší nejvyšší soutěží a Chance ligou?

Velký. Nejvíce asi v taktické vyspělosti. Zvlášť letos v Sokolově jsem asi zažil nejvíc šancí, co proti nám soupeři měli (smích).

Kdo vás přivedl k hokeji a jak jste se dostal do branky?

K hokeji mě přivedl táta ve čtyřech letech do klubu Hvězda Praha. Do branky jsem se dostal asi úplně sám. Prostě jsem chtěl chytat puky a ne s nimi střílet.

Sezona bez diváků. Jaké to bylo?

Bylo to jednoduše zvláštní. Zvlášť v play-off to člověk cítil nejvíc. Rozhodující část sezony a bylo úplné ticho.

Co děláte ve volném čase?

Nejraději trávím společný čas se svojí přítelkyní, s rodinou anebo s kamarády. Mám rád procházky nebo dobré jídlo.

Jak vypadá váš zápasový den?

Myslím, že se moc neliší od ostatních kluků. Ráno absolvuji rozbruslení, pak si dám oběd. Na rozdíl od většiny kluků po něm ale většinou nechodím spát. Jen si pustím nějaký podcast.

Které podcasty posloucháte poslední dobou nejraději?

Hlavně poslouchám ty týkající se fotbalu. Například Angličan od Seznam zprávy.

Jakub NeužilZdroj: Zdeněk Plachý

Už jste se nějak detailněji seznámil se Sokolovem?

Jelikož jsem přijel do tvrdého lockdownu, tak jsem se byl maximálně projít po městě.

Měl jste nějakou „klaku“ v hledišti, pokud to ještě šlo? Jezdil se na vás někdo koukat?

Bohužel všichni moji blízcí se stihli podívat jen na přípravné zápasy, pak už to nešlo.

Studujete hráče, co proti vám nastupují, dáváte si na někoho pozor, nebo takové informace vypouštíte z hlavy?

Většinou si s trenérem gólmanů řekneme něco ke klíčovým hráčům soupeře, jak třeba řeší některé situace.

Jaký máte v hokeji cíl?

Můj cíl je pořád se zlepšovat a posouvat dál.

Sledujete světovou gólmanskou špičku, kdo se vám zamlouvá?

Občas se podívám na sestřihy NHL. Líbí se mi například Vasilevskij.

Jakub NeužilZdroj: Tomáš Bouda

Nějaké motto pro hokej i život obecně?

Přej a bude ti přáno. Myslím, že to docela funguje.

Co si říkáte, když inkasujete branku?

Asi nic. Snažím se to vůbec neřešit a chytat prostě dál.

Existuje osoba, která ve vaší hokejové kariéře, kromě otce, hrála klíčovou roli?

Jmenovat tady nechci, abych na nikoho náhodou nezapomněl. Musím ale říct, že jsem měl na trenéry docela štěstí. Každý z nich mi dal něco.

Jak se díváte zpětně na vaše angažování Sokolovem?

Dostal jsem tady zápasové vytížení, to je pro každého brankáře hodně důležité. Takže určitě spokojenost. Navíc zde byla výborná parta.

Srovnání zázemí mezi extraligovou Spartou Praha a prvoligovým Sokolovem?

Zázemí bylo na první ligu velmi slušné. V extralize je ten servis po všech stránkách asi ještě na vyšší úrovni.