Hokejisté Sokolova přetavili výjezd ve 41. kole Chance ligy do Zlína v cennou výhru 3:2, pod kterou se zapsal dvěma zásahy útočník Martin Osmík. Svěřenci sokolovského kouče Tomáše Marišky profitovali v bitvě tabulkových sousedů z přesilovek, když dvě tří využili, čímž tak zapsali na své konto druhou výhru v řadě.

Sokolov zvládl náročný duel na ledě Zlína, odkud si odvezl výhru 3:2. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

První třetina moc hokejové krásy nepřinesla, když největší šance byly prakticky k vidění v jejím úvodu. Na straně Zlína neuspěl v 7. minutě Zdeněk Sedlák, kterému mu skórování překazil skvělým zákrokem brankář Západočechů Hamalčík. Na straně Sokolova se pak blýskl o minutu později rychlým zakončením Tomáš Vracovský, ale ani on ukazatelem skóre nepohnul.

To druhá třetina už byla o něčem jiném. Sokolov si přenesl do druhé periody přesilovou hru, která se následně proměnila na dvojnásobnou. Tu sice nevyužil, ale posléze když šel Zlín do čtyř, dokázal brankově udeřit, když se ve 23. minutě zasloužil o vedoucí branku Západočechů Vojtěch Tomeček, který svižnou ranou z levého kruhu nasměroval puk do zlínské svatyně.

Zlín dokázal brankově odpovědět ve 38. minutě, kdy si nabruslil mezi kruhy Jan Süss, jehož svižná střela se zatřepetala v sokolovské brance. Baníkovci si však záhy vzali vedení zpět, a opět to bylo po přesilové hře, kterou brankově zúročil ve 40. minutě Martin Osmík. A nezůstalo jen u toho.

Sokolov dokázal Zlínu odskočit v 54. minutě na rozdíl dvou branek, když z dorážky přidal svou druhou trefu v duelu Martin Osmík. Jenže o chvilku později domácí vykřesali naději, když je navrátil zpět do zápasu kontaktní brankou Martin Novák, který zadělal v závěru duelu na pořádné drama.

Navíc, když šel Sokolov v závěru po vyloučení Bernovského do čtyř a Zlín tak využil možnost jít do šesti hráčů, ale kýženou vyrovnávací trefu mu to nepřineslo.