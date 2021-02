Energie vstoupila do zápasu ve velkém stylu a ve 4. minutě již vedla zásluhou Kohouta a Koblasy 2:0.

A to byl pro hosty ještě milosrdný stav. Hned v prvním střídání zápasu totiž střílel nebezpečně Flek, těsně vedle zakončoval o chvíli později Mikúš a Vondráček olízl svou střelou tyčku brněnské branky.

Hosté se sice snažili nepříznivý vývoj zvrátit, jejich aktivita ale vedla pouze k nevýrazným střelám se kterými si brankář Novotný poradil.

Energetici mohli Kometu "dorazit" v 8. minutě, když dostali výhodu přesilové hry. Opak byl však pravdou. V oslabení snížil Mueller.

Poté ještě podržel hostující naděje Vejmelka v kleci Komety, ten lapačkou vyškrábl Flekův pokus, ale ve 12. minutě již bylo srovnáno, když po povedené akci juniora Svozila skóroval Bondra - 2:2.



A pro Energii bylo ještě hůře.

Hned ve 2. minutě druhé části dokonal obrat Vincour a domácí prožívali těžké chvilky i zásluhou čtyřminutového oslabení. To ale přestáli bez úhony a mohli znovu udeřit.

Ve 29. minutě upravil na 3:3 Kohout po nabídce Koblasy zpoza branky a ve 38. minutě vrátil jednobrankový náskok na karlovarské hokejky Rachůnek po smolném rozehrání brankáře Komety - 4:3.

Ve třetí třetině mohl zvýšit na rozdíl dvou gólů kapitán Energie Skuhravý, proti ale byla tyčka brněnské branky.

A domácí mohli vzápětí litovat. V 50. minutě předvedla Kometa závar a Holík poslal zápas do prodloužení.

V nastavení gól nepadl, hostující Schneider pálil pouze do tyčky.

Na řadu tak přišly samostatné nájezdy.

V těch se do svatyně Karlových Varů postavil Habal a kotouč za svá záda nepustil. Na druhé straně kluziště se naopak za "chůze" prosadil Rachůnek a po něm uspěl se střelou na vyrážečku i Černoch. Druhý bonusový bod tak zůstal na západě Čech.

Tomáš Mariška (asistent HC Energie): "Odpracovali jsme velice kvalitní utkání. Jsem rád, že jsme si přenesli energii z minulého zápasu a tréninků do začátku dnešního utkání. Měli jsme tam velmi dobrý pohyb, dostali jsme se poměrně rychle do vedení. I později v průběhu zápasu jsme měli několik možností abychom odskočili ještě o jednu branku, pak bysme ho mohli zvládnout lépe. Ale s takhle kvalitním soupeřem, s takhle velkou ofenzivní silou, uhrát dva body je pro nás velmi pozitivní, je to velmi dobré povzbuzení do další práce. Za ten extra bod zase vděčíme neskutečné formě Vládi Habala. Filip Novotný nás podržel během celého zápasu i prodloužení, Vláďa Habal to korunoval tím svým neskutečným výkonem v nájezdech. Před oběma gólmany klobouk dolů a celému týmu velký dík za obětavost, kterou dneska ukázal."

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 5:4 (2:2, 2:1, 0:1 - 0:0 - 1:0).

Branky a nahrávky: 2. Kohout (Koblasa, Černoch), 4. Koblasa (Kohout), 29. Kohout (Koblasa, D. Mikyska), 38. T. Rachůnek (Flek), rozh. náj. T. Rachůnek – 9. Mueller (Zaťovič, Holland), 12. Bondra (Svozil), 22. Vincour (Rákos, Gulaši), 50. P. Holík (Mueller, Zámorský)

Karlovy Vary: F. Novotný (65. Habal) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Hladonik, Kulich, Osmík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A).

Brno: Vejmelka – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Schneider, V. Němec, Klepiš (A) – Valský, Rákos, Vincour – Kusko, Střondala, Bondra – Plášek ml.