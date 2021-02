"Odehráli jsme těžké utkání s těžkým soupeřem," zhodnotil duel bezprostředně po jeho skončení karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Hned při prvním střídání se hra na několik minut přerušila díky krvavému zranění domácího obránce Petra Šenkeříka.

A pauza zřejmě lépe prospěla hostům ze Zlína, kteří se dostali do dvoubrankového vedení. První nedůslednost potrestal již na začátku 2. minuty Honejsek. Ve 12. minutě ho napodobil Fořt, na kterého karlovarské defenziva rovněž zapomněla - 0:2.

Domácí se do svého soupeře postupně opřeli a výsledkem byla alespoň branka Jiřího Černocha v 17. minutě, kterému stačilo nastavit bekhend své hole po střílené přihrávce Martina Kohouta z pravé strany - 1:2.

Ve druhé části potom energetici předvedli obrat. Hned ve 23. minutě Zábranský sice jen vyprášil betony Hufa ve zlínské kleci, ale odražený kotouč trefil vedle stojícího obránce Gazdu do holeně a doputoval do branky Beranů - 2:2.

Ve 33. minutě strhl vedení poprvé na domácí stranu důrazný Tomáš Vondráček - 3:2.

"Byl to jeden ze dvou klíčových momentů zápasu. Z množství šancí a tlaku který jsme ve druhé dvacetiminutovce měli, jsme nedokázali odskočit o více než jednu branku. Kdybysme dali čtvrtý, pátý gól tak jsme zápas asi zvládli rychle. Bohužel se nám to nepodařilo a Zlín byl nepříjemný až do konce," poznamenal Tomáš Mariška.

Ve třetí třetině se utkání totiž znovu přetočilo trochu neočekávaně na stranu Beranů. Ve 49. minutě vysledoval dobře puk po rychlém protiútoku Sebera, v 57. minutě upravil na 3:4 v signalizované výhodě Vopelka a trenér Energie Martin Pešout byl hodně slyšet.

Naštěstí pro domácí za dalších 51 vteřin poslal zápas do prodloužení Libor Zábranský, který po závaru před brankovištěm uklidil odražený kotouč přes změť hráčů za Hufa - 4:4.

Strhující závěr.

Přesně dvě minuty před třetí sirénou si vykoledoval faul hostující obrany navrátulec do sestavy Ondra Beránek. Energetici sice soupeře zamkli v jejich pásmu, výhodu ani následnou přesilovku ale nevyužili. 37 vteřin z početní výhody si ještě přenesli do prodloužení. Tady sice nechali zlínského hříšníka Fořta naskočit z tretné lavice, ale ten daleko nedojel. Tři vteřiny po jeho návratu na led ukončil přetahovanou Jiří Černoch po vybídnutí Jakuba Fleka.

"Absolutně se nám nepovedlo prvních a posledních deset minut utkání. Tam naše hra neměla pohyb, neměla taktické parametry. Zbytečně jsme si nechali soupeře na začátku odskočit, potom v závěru jsme ho nechali vyrovnat a dokonce jít do vedení. Po průběhu utkání můžeme být rádi za dva body, které jsme získali," uzavřel ohlédnutí za zápasem Tomáš Mariška.

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 5:4p (1:2, 2:0, 1:2 - 1:0)



Branky a nahrávky: 17. Černoch (Kohout), 23. Zábranský, 33. Vondráček (Redlich), 58. Zábranský (Redlich), 61. Černoch (Flek) – 2. Honejsek (Šlahař, Nosek), 12. Fořt (Kubiš, Gazda), 49. Sebera (Nosek), 57. Vopelka (Kubiš, Ferenc).

Rozhodčí: Svoboda, Kika – Zíka, Šimánek.



HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán, Kowalczyk – O. Beránek, T. Mikúš, Flek – Redlich, Vildumetz, Kulich – Koblasa, Černoch, Kohout – Sapoušek, Skuhravý, Vondráček.

PSG Berani Zlín: Huf – Řezníček, Žižka, M. Novotný, Ferenc, Gazda, Nosek, Hamrlík – Kubiš, Fořt, Vopelka – Sebera, Honejsek, Šlahař – Chludil, P. Sedláček, J. Ondráček – Václavek, Karafiát, Dobiáš.