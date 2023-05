/ROZHOVOR/ Václav Eismann po dvaceti letech opouští mládež a poprvé v jeho trenérské kariéře se postaví na lavičku A-týmu HC Energie Karlovy Vary jako asistent trenéra Davida Bruka.

Václav Eismann, asistent trenéra HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

„Když jsem viděl, jakým způsobem se formuje realizační tým a vedení klubu to tu chce maximálně zprofesionalizovat, tak mě to oslovilo a řekl jsem si, že přišel správný čas na to zkusit seniorský hokej. A zkusit to tady u nás,“ uvedl nový asistent trenéra Václav Eismann.

Václave, jaké byly vaše trenérské začátky?

Mé začátky v Energii nebyly úplně jednoduché. Přišel jsem jako nový trenér do nového prostředí, které už bylo zaběhnuté. Vždy říkám, že jsem měl štěstí na své kolegy a spolupracovníky, tehdy to tak nebylo. V první sezoně jsme si ne zcela vyhovovali. Pořádně mě to chytlo, když jsem začal trénovat sedmou třídu jako hlavní trenér a šestou v pozici asistenta. To byla má druhá sezona v Karlových Varech.

Je něco, co vás během vaší trenérské kariéry zaskočilo?

Člověk se pořád učí. Překvapily mě momenty, kdy jsem měl pocit, že se svými kolegy v realizačním týmu nám o zápas jde víc než samotným hráčům. Takových momentů bylo minimum, a proto byly překvapující. Kdybych měl vypíchnout jeden okamžik, tak my jsme nikdy neměli problém s disciplínou a morálkou, takže v této sféře mě nic nenapadá. Z mentální oblasti pak to, co jsem zmínil.

Naplnila práce trenéra vaše očekávání?

Jednoznačně ano. Když to porovnám s pedagogickou praxí, tak tam se někdy cítím vyhořelý a energie se mi hledá těžko. U hokeje se mi to ale nikdy nestalo.

Někteří hráči na vás nevzpomínají v dobrém a naopak někteří jsou velice rádi, že pod vámi měli tu čest trénovat. Čím si to vysvětlujete?

O těchto pólech vím. Hráči, kteří se hokeji ještě věnují, jsou v té druhé kategorii. Ti, kteří hokej už nehrají nebo se mu věnují pouze rekreačně, tak to mohou vnímat v té dimenzi, kterou jste zmínila jako první. Za přísností, musím říct, že jsem se v posledních letech hodně uklidnil, byla snaha vytáhnout z hráče to nejlepší a pomoct týmu. Přiznávám, že jsem udělal během působení u mládeže spoustu chyb. Jsem klidnější než jsem býval na začátku.

Disciplína je u mladých hráčů potřeba, pokud se chtějí hokeji nebo jinému sportu věnovat naplno, že?

Tým, který nemá disciplínu v kabině a alespoň základní sociální v životě, tak ji nemůže mít na ledě. Když to vezmu přes měřitelné hodnoty a podíváme se na statistiky léta zpět, tak naše týmy měly nejmenší počet vyloučených. To si myslím, že s apelem na disciplínu souviselo. Být mentálně a morálně na výši byl jeden z důležitých principů při tvorbě našeho mužstva na začátku sezony.

Mládežnickým kategoriím se věnujete dvacet let, je někdo z hráčů, kdo vám utkvěl v paměti?

Zajímavé je, že hráče, které jsem měl po letech poznávám. Studenty ze školy ne. Myslím si, že je to dané i mou vnitřní motivací. Z hlediska vášně je hokej pro mě daleko dál než má pedagogická činnost. Nejraději vzpomínám na hráče, se kterými jsme v roce 2013 získali mistrovský titul v kategorii do 18 let. Jsou to vzpomínky, k nimž se rád vracím. Nejsou to hráči, kteří atakovali NHL jako například Martin Frk, kterého jsem měl možnost trénovat, ale vzhledem k úspěchu, jehož jsme dosáhli, utkvěli v paměti nejvíc.

Užijete i svou pedagogickou praxi v hokejovém prostředí?

Jsem mimo jiné i učitel českého jazyka a vnímám, že to pomáhá v řeči trenéra. V rétorice. Slovo samotné má obrovskou sílu. Jednak může ranit, což se mi několikrát stalo, ale může také pomoci, pokud řeč trenéra nezevšední. S tím souvisí intonace a slovní zásoba. V tomto směru mi výuka češtiny mohla pomáhat.

I jako pedagog byste jistě kvitoval možnost studia s propojením sportu jako je to například v zámoří…

Oslovila jste výbornou myšlenku. Zabýváme se tréninkem a jestli máme přeskočit překážku zprava nebo zleva a jakou máme udělat kličku. Jestli sníst fazole a nebo ryby. Ale propojení školy se sportem je velká rezerva a je to místo, kde nás kromě mentální stránky, tlačí bota nejvíc v porovnání se světem. Na švédských gymnáziích mají čtyři hlavní předměty a tím pádem je objem tréninků úplně jiný. Hráči trénují od osmi hodin do deseti a pak od dvou mohou být zase na zimním stadionu. Kdežto u nás, pokud hráč do školy trefí, stráví v ní sedm hodin a výdej energie, zejména mentální, je obrovský. Pak ještě chceme, aby byl po škole připravený k další dlouhodobé části. Kapacita organismu toto nezvládne. Forma vysokoškolského studia s hokejem jako je v Americe je sice skvělou myšlenkou, ale v našich podmínkách těžko realizovatelnou.

V loňské sezoně si několik hráčů vybojovalo příležitost i u A-týmu, což je pro vás jistě pozitivní…

Mám z toho radost, ale zejména za samotného hráče. Servis, který od nás dostávají, je pro všechny stejný. Vždy záleží na vnitřním přijetí hráče, jak moc je otevřený informacím a možnostem tréninků navíc a jak je do hokeje ponořený. Potom může vyletět jako například Matteo Kočí. Vnímám ho jako hráče, který hokej miluje a podařilo se mu v takto mladém věku naskočit v několika zápasech za A-tým.

Po dvaceti letech opouštíte mládež a přesouváte se ke karlovarskému A-týmu, kde budete působit na pozici asistenta trenéra…

Důvod měl několik aspektů. V průběhu sezony jsem dostal velice seriózní a výbornou nabídku z jiného extraligového klubu k A-týmu. Nakonec situace vykrystalizovala tak, že jsem zůstal v Karlových Varech a dohodli jsme se, že dokončím sezonu u mládeže, dle předchozí domluvy a po sezoně budu řešit budoucnost. Český hokej se vizí prezidenta českého hokeje rozhodl, že půjde u reprezentačního týmu jinou cestou než ve spojení se mnou. Práce u národního týmu mě velice naplňovala, ale bohužel nebyla možnost pokračovat. Tím pádem se otevřel prostor. Říkal jsem si, že nyní přišla ta situace, abych zkusil seniorský hokej. Byl jsem předběžně domluvený se zmiňovaným extraligovým klubem, když mě oslovilo karlovarské vedení s novými majiteli s nabídkou práce u A-týmu. Když jsem viděl, jakým způsobem se formuje realizační tým a vedení klubu to tu chce maximálně zprofesionalizovat, tak mě to oslovilo a řekl jsem si, že přišel správný čas na to zkusit seniorský hokej. A zkusit to tady u nás.

Rozloučil jste se svými juniory před vaším odchodem?

Ještě ne, protože po prohraném prodloužení na Spartě mi to nepřišlo vhodné. Někteří hráči odjeli na mistrovství světa do 18 let. Věřím, že ještě nějakou společnou rozlučku budeme schopni absolvovat. S hráči budu stále v dennodenním kontaktu, bude nás dělit jedna zeď. Měl bych zastřešovat i pohyb juniorů do tréninků A-týmu. Neberu to jako definitivní loučení.

Jak se na novou roli těšíte?

Těším se a půjdu do toho s obrovskou pokorou, protože je jasné, že nebudu v kontaktu s juniory, ale s hráči, kteří mají často rodiny a už mají něco za sebou. Věřím, že to bude postavené spíše na partnerské komunikaci a společně s nově obsazeným realizačním týmem budeme poskytovat hráčům servis tak, aby mohli bavit fanoušky a podávat co nejlepší výkony.

Už jste si s hlavním trenérem Davidem Brukem a asistentem Vojtěchem Šikem rozdělili role?

Ano. V průběhu dubna jsme byli na meetingu s majiteli, kde právě David Bruk prezentoval, jak bychom měli mít rozdělené role. Moje větší zapojení bude až od vstupu na led. Letní příprava bude pod taktovkou nového kondičního trenéra. Nyní je jeho období a my společně s Davidem Brukem a Vojtěchem Šikem budeme mít rozdělené role, o kterých jsme se už detailně bavili.

Letní příprava začala již první května, jak bude probíhat?

To je otázka spíše na kondičního trenéra, protože to bude opravdu čistě v jeho režii. Vím, že jsou v plánu dvoufázové tréninky dvakrát týdně. Podrobnosti jdou ale pouze za ním. My s Davidem Brukem bychom měli v průběhu letní přípravy pracovat na herním playbooku a pokud bude potřeba, tak budeme k ruce kondičnímu trenérovi.

Kdy vstoupíte na ledovou plochu?

Termín není přesně daný, ale odhadem je to kolem 20. července. Pauza po skončení přípravného období a začátkem předzávodního bude mimořádně krátká, tak aby se penzum tréninkového objevu, které hráči absolvují, neztratilo a převedlo na led.

