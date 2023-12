/OSOBNOST DENÍKU/ V probíhající sezoně zasáhli do hry v hokejové Chance lize i dva odchovanci Baníku Sokolov, kteří momentálně nastupují za karlovarskou Energii v extralize juniorů. Obránce Matyáš Beran zatím odehrál za Sokolov čtyři utkání, útočník Robert Šlechta jich má na svém kontě již deset.

Robert Šlechta, útočník HC Baník Sokolov. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

V tom devátém, proti Zlínu, pak oslavil Šlechta i premiérový gól mezi muži. „Když mě pan Mariška povolá, tak vždy se na ten zápas neskutečně moc těším, připravuji se na něj a dávám do toho vždy všechno. Protože hrát za Sokolov je pro mě obrovská čest, protože mám zde vazby od malička,“ upozorňoval devatenáctiletý útočník, že Sokolov je pro něj srdeční záležitostí.

Šlechta vstřelil první gól v dresu sokolovského Baníku proti Zlínu, když v 50. minutě snižoval na 1:2 a tato branka nakopla i celý tým, který vzápětí vyrovnal a sahal po třech bodech. Ty ale nakonec přeci jen připadly soupeři. „S Davidem Kofroněm jsme vybojovali puk za brankou, přečíslili jsme souboj. Ve změti těl se puk odrazil příhodně pro mě a já měl jedinou myšlenku, střílet a doufat, že to tam padne. Naštěstí to tam zapadlo krásně,“ rozklíčoval svůj premiérový gólový počin v seniorském hokeji Šlechta.

Po gólu benjamínka v sokolovské sestavě se do varu dostali i fanoušci. Emoce rozproudila i velká radost sokolovského útočníka, který je zároveň tahounem karlovarské juniorky.

„Ta radost byla úplně upřímná. Byl to můj první gól v dospělém hokeji v lize. Emoce jsem tedy neskrýval, a hlavně jsem byl rád, že jsem mohl pomoci týmu, nakopnout ho a doufat, že se přidá více gólů. Všichni ty fanoušci, euforie, pomalu mě to až dojalo. O to víc mě ale mrzí, že jsme ten zápas nedovedli do vítězného konce,“ litoval Šlechta, že Sokolov nedotáhl bitvu se Zlínem do úspěšného konce.

Moment proti Zlínu si jistě mladý útočník bude pamatovat ve zbytku své kariéry. Puk na památku si však nevzal. „Puk jsem si neschoval. Je takové nepsané pravidlo, že hráč si pro ten puk nedojede sám. A já to ani nijak nevnímal, jestli mi ho někdo vezme nebo ne. Já jsem měl hlavně radost, že tam gól spadl a nad pukem jsem nepřemýšlel,“ vysvětloval Šlechta, který zatím v Chance lize zaznamenal jeden gól a tři asistence. V extralize juniorů si pak drží průměr téměř jednoho bodu na zápas.

S premiérovým gólem je samozřejmě spojeno i zápisné. „Tomáš Rohan mi už řekl částku, máme to i napsané na tabuli. Bude to za tisíc korun. Ale moc rád tyto peníze do společné kasy dám,“ doplnil závěrem s úsměvem sokolovský mladíček. (sei, bou)