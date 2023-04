V minulé sezoně si připsal Rohan v Sokolově patnáct zápasů v rámci střídavých startů. „V Karlových Varech jsme se nedohodli na další spolupráci. Pro mě to znamenalo jedinou věc, a to vrátit se zpět domů. Jsem rád, že jsme se s Baníkem ihned domluvili,“ říká k návratu do známého prostředí dvaatřicetiletý obránce.