„Máme za sebou deset týdnů letní přípravy. Udělali jsme kompletní silový základ, který jsme po hráčích chtěli, aby měli do sezony nachystaný, v pátek jsme přidali ještě běžeckou vložku. Myslím si, že příprava splnila očekávání z obou stran. Jsem spokojený, jak kluci po těch deseti týdnech vypadají,“ pochvaloval si zkušený kondičák uplynulých deset týdnů.

Ten byl spokojený nejen s prací svých svěřenců, ale i s jejich nasazením a přístupem. „Byl jsem překvapený, jak kluci dobře zareagovali na trénink, navíc už dopředu byli malinko silově nachystaní, upřímně lépe, než jsem předpokládal,“ říká.

„Přístup kluků byl dobrý, myslím si, že je to bavilo. Bylo vidět, že do tréninku jdou naplno. Naopak tu nebyl žádný slabý článek, který by přípravu narušoval,“ pochvaloval si bývalý kondiční trenér pražské Slavie či Litoměřic, odkud se zná s aktuálním trenérem Energie Davidem Brukem.

Tvrdá dřina v posilovně, jednou týdně na atletickém stadionu i páteční běžecké výběhy. Vysoká intenzita tréninků se zákonitě musí projevit. Velká zranění se ale karlovarskému áčku během letního drilu naštěstí vyhnula.

„Drobným šrámům se v přípravě nikdy nevyhneme. S čistým svědomím ale můžu říct, že kluci nechodili s natrženými přitahovači a podobně,“ chválil si Kredba klidný průběh přípravy.

Na hráče teď čeká zasloužená dovolená. Ke společné přípravě se znovu sejdou 25. července. Tři týdny flákání ale energetiky určitě nečekají. „Myslím si, že toho mají teď plné zuby. Je potřeba, aby alespoň na pár dní vypli, úplně vypadli ze stadionu, někam na dovolenou. To by mělo být první týden. Poté už klukům pošlu nějaké tréninkové plány, aby se trochu začali hýbat,“ má jasno v tom, že i během dovolené nebudou jeho svěřenci úplně zahálet.

Po dovolené už ale začne druhá část přípravy na novou sezonu. Dvoufázové tréninky, přípravné zápasy. Na energetiky čeká další neméně náročné období.

„Na startu přípravy na ledě se to už rozjede naplno. Máme tam i dvoufázové tréninky, kluci chodí na led. Tréninky v gymu budou z mé strany kratší, ale budeme je zařazovat pořád,“ dodává závěrem.

Energetiky po třítýdenním volnu čeká start druhé fáze přípravy v pondělí 25. července. Během následujících týdnů odehrají celkem jedenáct přípravných duelů, ten úvodní v úterý 2. srpna v Sokolově.

Energetici v přípravě

Brankáři: Adam Dybal, Vladislav Habal, Petr Hamalčík, Štěpán Lukeš; obránci: Tomáš Bartejs, David Bernad, Vítek Benda, Ondřej Dlapa, Tomáš Havlín, Matteo Kočí, Dalimil Mikyska, Michal Plutnar, Lukáš Pulpán, Martin Rohan; útočníci: Jozef Baláž, Ondřej Beránek, Jiří Černoch (individuálně), Dávid Gríger, Jan Hladonik, Vít Jiskra, Petr Koblasa, David Kofroň, Martin Kohout, Jiří Kulich, Tomáš Rachůnek, Tomáš Redlich, Robin Sapoušek, Samuel Šmajda, Tomáš Vondráček.

Daniel Kubelka