Oproti úternímu utkání se Šumperkem předvedli sokolovští hokejisté v duelu s Ústím nad Labem vynikající první třetinu. Skóre otevřel na konci 10. minuty Jaromír Kverka, deset vteřin po něm udeřil Patrik Prymula a za dalších 63 vteřin zakončil tvrdou hornickou smršť Vojtěch Kropáček.

„Měli jsme výborný vstup do utkání, první třetina se nám povedla, vyhráli jsme ji 3:0, vypadalo to, že jsme na koni,“ líčí kouč Baníku Tomáš Hamara.

Když na začátku druhé třetiny dostali domácí ještě výhodu přesilové hry, zdálo se, že skóre bude dále narůstat.

Jenže…

Severočeši v čase 21:12 při vlastním oslabení dokázali skórovat, a sokolovský brankostroj se tak definitivně zastavil.

„Bohužel jsme k tomu přistoupili, jak jsme přistoupili, a inkasovali gól, který nás hodně srazil do kolen. Od té doby jsme měli trošku problém se vrátit do tempa, bylo to takové ustrašené, odpalovali jsme puky, nevěřili jsme si, nebylo to ono,“ popisuje trenér hornického celku.

Kritická chvíle přišla pro baníkovce v samotném konci zápasu. „V závěrečných šesti minutách jsme hráli třikrát v oslabení, z toho jednou pět na tři, ale odbojovali jsme to, dohráli to do konce. Za to patří týmu velký dík. Je to pro nás veliká vzpruha, doufám, že nám to pomůže do dalších utkání,“ přeje si Tomáš Hamara.

Na to ostatně nebude muset dlouho čekat.

Již v sobotu od 17 hodin uzavřou jeho svěřenci třízápasový blok mezi svými mantinely proti Jágrovu Kladnu. „Hráli extraligu, mají velkou kvalitu, chtějí postoupit zpátky,“ upozorňuje kouč Sokolova.

Zápas s těžkým soupeřem ale bere Hamara jako výzvu. „Pro nás je to jedině dobře, musíme hrát ale lepší hokej než s Ústím,“ ví dobře.

Zeman předvedl gesto fair play, Gut po tvrdém zákroku nedohrál Sokolov – 33. minuta utkání hokejové Chance ligy mezi Baníkem Sokolov a Slovanem Ústí nad Labem. Domácí vedou 3:1, hosté se snaží o další korekci skóre. Po buly v obranném pásmu Sokolova se natahuje po odraženém kotouči domácí obránce Denis Zeman a padá přes hokejku jednoho z protihráčů na led, hlavní sudí hru přerušuje a hostující Anatolij Protasenja usedá na trestnou lavici za nedovolený zákrok. Po chvíli se ale ústecký hráč vrací zpátky mezi mantinely. Sokolovský bek faul odvolal, rozhodčím sdělil, že upadl bez cizího zavinění.

Vrásky na čele nejen trenérovi Baníku Tomáši Hamarovi, ale i kouči reprezentační dvacítky Karlu Mlejnkovi ale udělal jiný muž. Zkušený matador nastupující za Ústí Michal Trávníček totiž již ve 2. minutě zápasu poslal svým tvrdým zákrokem do kabin sokolovského útočníka Michala Guta, který je v širší nominaci juniorské reprezentace před mistrovstvím světa v Kanadě.