Juusola nastoupil s číslem 71 ve třetí formaci společně s Dávidem Grígerem a Davidem Kofroněm. Na ledě strávil dvanáct minut a čtrnáct vteřin. Jaký byl jeho první zápas v dresu Energie? „Bylo to trochu těžké, v nějakých chvílích to bylo dobré, ale musíme se zlepšit," komentoval rodák z Kuusama pro klubový web. Klíčem neúspěchu podle něj byla žalostná koncovka.

V poslední době dáváme hrozně málo branek, bědoval kouč po porážce s Olomoucí

Z šestatřiceti pokusů Energie nedokázala brankáře Mory Jana Lukáše překonat ani jednou. Proto neuspěla. „Kámen úrazu? Střílení gólů. Měli jsme šance, ale nespadlo nám tam nic. Určitě se to však zlepší," neztrácí Juusola naději. Ten se k týmu připojil už v úterý v Třinci a se svými novými parťáky absolvoval náročnou šestihodinovou cestu autobusem domů (po porážce 2:4).

„Jo, byla to pěkně dlouhá cesta, protože ještě ten den ráno jsem přiletěl letadlem a do Třince jel autem. Bylo to opravdu dost dlouhé, ale jsem rád, že jsem tady," pousmál se hokejista, který v minulosti oblékal třeba dres IPK či týmu KalPa. V Karlových Varech se mu zatím líbí. „Hodně, ale ještě jsem neměl moc času se tu projít. Ovšem: líbí se mi tu, hraje se tu hezký hokej. Věřím, že ještě bude čas na prohlídku města," přeje si na závěr.

Energie nadělila Olomouci dárek. Nedala gól a odevzdala Kohoutům všechny body