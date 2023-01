A opět v tom měly prsty mladé pušky Varů, když Filip Veselý vstřelil pět branek, k čemuž ještě přihodil dvě asistence. Pozadu však nezůstal ani Patrik Sedláček, který obstaral dvě branky a k tomu připojil dvě gólové přihrávky. „Nám už v zápase, na rozdíl od Pardubic, tabulkově o nic nešlo. Tím pádem to byl takový zápas bez obran a je z toho exhibiční výsledek,“ upozorňoval šéf SKV Sharks Karlovy Vary Jan Chlubna.

Porouchaný autobus, krizový plán a dvě gólové exhibice, to byl víkend Sharks

A věděl, o čem mluví. Od první minuty se hrálo nahoru dolů a to se odrazilo také na ukazateli skóre. Pardubice během první třetiny dvakrát vedly, přesto vedení neudržely, když Karlovy Vary díky třem trefám otočily vývoj ve svůj prospěch. Ve druhé periodě pak Sharks postupně navyšovali své vedení, když po druhé třetině vedli 8:4. Hosté sice v závěrečné třetině brankově zabrali, ale na víc než na prohru 7:9 to nestačilo. Tím navíc Pardubice přišly o účast v semifinále ligy, do kterého místo nich zamířila pražská Sparta.

Ta bude právě soupeřem Žraloků v boji o postup do finále, když první duel se odehraje 4. února v Praze, odveta pak 18. února v Karlových Varech. Co se týče základní části, tu projeli Sharks s úctyhodnou bilancí, a to čtrnácti výher, čímž si zajistili Pohár Romana Herinka pro vítěze základní části.

„Letošní základní část se nám opravdu povedla, teď už se ale soustředíme na play-off a na Spartu,“ narážel Chlubna na náročný dvojzápas, který jeho tým v cestě za mistrovským titulem čeká.

SKV Sharks Karlovy Vary – SHK Mustangové AUTO IN 9:7 (3:2, 5:2, 1:3). Branky a nahrávky: 4. Veselý, 9. Zelinka (Wágner, Sedláček), 11. Veselý, 16. Veselý (Zelinka, Wágner), 18. Veselý (Zelinka), 20. Sedláček (Veselý), 24. Jeřábek (Veselý), 30. Veselý (Sedláček, Jeřábek), 31. Sedláček (Jeřábek) – 3. Hering (Kubeš), 5. Hering (Kubeš, Michalec), 18. Doležal (Hering), 21. Raška (Kubeš, Michalec), 39. Hering, 42. Hering (Kubeš), 45. Kubeš. Rozhodčí: Suchý, Helecz. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 40. Karlovy Vary: Mach – Wágner, Zelinka, Haas – Jeřábek, Veselý, Kovářík, Sedláček, Karafiát. Pardubice: Boček – Kvoch, Kubeš, Doležal – Neuman, Raška, Michalec, V. Buhr, Hering, Votruba.