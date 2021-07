Dosavadní kondiční trenér Vojtěch Šik odešel po sezoně z HC Energie Karlovy Vary do sousedního Sokolova, kde kromě tréninku speciálních dovedností a otevření hokejového centra, převzal v hornickém klubu rovněž fyzickou přípravu všech kategorií, od mládeže po prvoligový A - tým. Vojtěch ŠikZdroj: HC Energie KV

Jeho místo v Karlových Varech obsadila bývalá polská boxerka Magdalena Magner, která spolu s Tomášem Mariškou vedla již letní přípravu energetiků.

"S Tomášem jsme si hráče rozdělili do skupin, abychom mohli přizpůsobit, nastavit a realizovat jejich kondiční přípravu tak, aby pro každého z nich byla co nejefektivnější. Starší hráči mají jiné potřeby než mladší a každý z nich má své individuální přednosti a také oblasti, kterým bylo třeba věnovat poněkud více pozornosti. Myslím, že díky komunikaci s ostatními trenéry se nám podařilo nastavit vše tak, aby každý z hráčů dostal přesně tu maximální péči a přesně to, co potřebuje," vysvětlila Magner pro klubový web Energie rozdělení kompetencí.

Nová kondiční trenérka nemá daleko ani k hokeji. Ještě v minulé sezoně pravidelně nastupovala za A-tým žen v Karviné a v době korony dokonce vypomáhala na trénincích mužů v rodném Jastrzebie, kteří získali i titul v polské extralize.

Magdalenu Magner možná uvidí fanoušci i na ledě. "Veškerou pozornost jsem teď upřela na práci v klubu a časové vytížení je takové, že mi mnoho času na návrat mezi tři tyče nezbývá. Ale bágl mám s sebou, takže, nikdy neříkej nikdy," ohlásila s úsměvem na stránkách lázeňského klubu.