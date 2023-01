Do utkání vstoupili pěkně zhurta hokejisté Energie, kteří šli hned z první šance do vedení ve 3. minutě, a to z nenápadné akce, kdy se zjevil osamocen před brankářem Sparty karlovarský Martin Kohout, který hosty z lázní poslal do vedení. Spartu inkasovaná branka řádně nakopla, když si vytvořila tlak, a s tím na pořad přišlo o vyrovnání. V 7. minutě měla Sparta výhodu přesilové hry, ze které nejprve vytěžila nastřelenou tyčku z hole Vladimíra Sobotky a následně se zasloužil o srovnání ukazatele skóre povedenou střelou sparťanský kapitán Michal Řepík.

I poté byla Sparta aktivnější, ale energetici tlak přežili, a naopak to byli oni, kdo v závěru byl aktivnějším týmem. Do druhé periody vstoupili velkou šancí domácí, ale střela Kousala skončila pouze na brankáři Energie, a když uspěl i proti ráně Janduse, udeřilo na straně druhé. Vedení navrátil Západočechům ve 26. minutě Jan Hladonik, který se dostal ke kotouči před brankou a následně jej poslal za bezmocného Kováře.

Navíc šla Energie ve 31. minutě do dvoubrankového trháku, když Warg chyboval na útočné modré čáře, čímž vybídl do jízdy Tomáše Redlicha, který šikovně zadovkou posunul puk na Martina Kohouta a ten uklidil puk do odkryté části sparťanské svatyně. Spartu nahodil zpět do utkání v závěru druhé třetiny, přesněji ve 39. minutě, David Tomášek, který si počkal na vyraženou střelu od modré čáry a posléze uklidil kotouč do branky.

Ve 46. minutě se Sparta dočkala vyrovnání, kdy Jan Buchtele se dostal v útočném pásmu ke střele v dobré pozice a posléze dopravil puk do karlovarské branky. Dokonalý obrat předvedli sparťané ve 47. minutě, kdy Sobotkovu svižnou střelu ještě stačil karlovarský gólman vyhlavičkovat, ale na dorážku Michala Řepíka už byl krátký. A Řepíkovo žně pokračovaly i v 51. minutě, kdy Sparta měla výhodu přesilové hry, kterou přetavil v hattrick právě šéf sparťanské kabiny, čímž tak obstaral pátou trefu svého týmu. V závěru třetí periody měla Energie výhodu přesilové hry, a následně šla do risku v šesti hráčích, když brankář Lukeš zamířil na střídačku, za což ji domácí potrestali, když David Němeček napálil kotouč od modré čáry přesně do prázdné branky a zpečetil tak vítězství Pražanů.

HC Sparta Praha – HC Energie Karlovy Vary 6:3 (1:1, 1:2, 4:0). Branky a nahrávky: 7. Řepík (P. Kousal, Sobotka), 39. Tomášek (Kempný, Moravčík), 46. Buchtele (Safin, D. Vitouch), 47. Řepík (M. Forman, Sobotka), 52. Řepík (Kempný), 59. Němeček (Buchtele) – 3. Kohout (Jiskra, Mikyska), 26. Hladonik (Stříteský), 31. Kohout (Redlich). Rozhodčí: Šindel, Veselý – Hnát, Lhotský. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 10568. Sparta Praha: J. Kovář – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Warg, Polášek – Tomášek, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Řepík, Sobotka, M. Forman – Kaše, G. Thorell, Konečný. Karlovy Vary: Lukeš – Huttula, Mikyska, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout.