V sobotu zavítá do Sokolova opět Dukla Jihlava.

Ta se představila na hornickém zimním stadionu již v říjnu a v dramatickém utkání si nakonec vybojovala těsnou výhru 5:4. „Vojáci“ sice spadli do skupiny o předkolo play-off, ale o to větší teď mají motivaci se do vyřazovacích bojů dostat a na západě Čech budou chtít znovu uspět.