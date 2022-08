„Byl to pro nás velmi kvalitní zápas a kvalitní soupeř. Regensburg mě osobně překvapil, hrál výborně, měl velmi dobrý pohyb, což my potřebujeme. Měli jsme velmi špatnou první třetinu, nedělali jsme věci, které jsme si řekli. Ve druhé třetině se to zlepšilo. Ale bohužel, zatím nás trápí koncovka. Proto to dopadlo, tak jak to dopadlo,“ řekl klubovému webu trenér Sokolova Martin Štrba.

Sokolov do každého zápasu nastupuje s pozměněnými pětkami. „Je to pořád příprava. Zkoušíme dvojice, trojice. Něco máme ověřeného, něco si chceme vyzkoušet, takže je to na klukách a uvidíme, co nám z toho vyleze, které formace, dvojice a trojice se budou jevit nejlépe do začátku soutěže,“ vysvětlil kouč.

Štrba bude mít z čeho vybírat, protože do přípravy se brzy zapojí i hokejisté z partnerských klubů. „Komunikujeme s trenéry Sparty a někteří kluci by se měli brzy připojit. Olda Cichoň by měl přijít již teď ve středu. Sparta nyní bude mít turnaj v Bratislavě a pak od příštího týdne by se sem měli někteří hráči již přemístit pro začátek sezony. Uvidíme, jaká to budou jména a koho nám sem Sparta pošle. Co se týče Litvínova, tak jsme také předběžně domluveni. Litvínov čeká, jestli získá ještě nějaké hráče. A u Karlových Varů jsme také v kontaktu s Davidem Brukem, tak jsme si řekli některé termíny a jména, která by mohla být k dispozici. Tento týden to celé probereme s generálním manažerem Baníku a dáme tomu nějaký směr,“ prozradil trenér hokejistů Baníku Martin Štrba.

S přispěním Tomáše Boudy

