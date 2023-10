/HOKEJ/ Po jedenáctém kole hokejové Chance ligy se drží HC Baník Sokolov na aktuálně třetí příčce. Na té se baníkovci udrželi i přes prohru ve šlágru kola na ledě Poruby. „Věřili jsme po dobrém výkonu v posledním zápase doma s Přerovem, že můžeme s Porubou zvítězit, jelikož jsme si už několikrát dokázali, že dokážeme porážet kohokoliv,“ svěřil se po utkání v Porubě brankář Sokolova Martin Michajlov.

Sokolov naposledy doma porazil Přerov 3:0. První čisté konto zapsal brankář Martin Michajlov, povede se Baníku i v bitvě s Jihlavou? | Foto: HC Baník Sokolov

„Poruba hrála velmi dobrý zápas a nepouštěla nás do větších příležitostí a sama dokázala dobře kombinovat rychle přecházet do protiútoků a jeden z nich dokázala využít a my jsme už na to nedokázali zareagovat,“ narážel strážce sokolovské svatyně na jednobrankový náskok, který si Poruba přenesla do třetí periody.

„Na konci zápasu jsme ještě zkusili hru v šesti, ale domácím se povedlo dat gól do prázdné. Byla škoda, že se nám risk nepovedl. Sebrat Porubě bod nebo dva bylo by super, ale neměli jsme potřebné štěstí pro vystřelení gólu,“ poukazoval Michajlov.

Hit Chance ligy Sokolov nezvládl, Poruba udržela domácí neporazitelnost

Ve 12. kole Chance ligy čeká svěřence sokolovského trenéra Tomáš Marišky domácí vystoupení, když se postaví na svém stadionu v sobotu 14. října od 17.00 hodin jihlavské Dukle. „Cíl je jasný, získávat doma body a určitě nerozdávat. Daří se nám letos hrát velmi obětavý a týmový hokej a určitě chceme, aby doma ty body zůstávaly a nalákaly co nejvíce fanoušků, aby nás podpořili,“ připomněl Michajlov, že na domácí prostředí budou v novém ročníku hodně vsázet.

„Od zápasu očekávám, že Jihlava bude hrát nepříjemný bruslivý styl hokeje, takže to nebude nic jednoduché, ale my se na to dobře připravíme,“ přemítal Michajlov, co jeho tým v sobotním pod večeru čeká. „Bude to rychlý hokej a tím myslím i spoustu šancí a soubojů prostě to, co je v hokeji vyhledávané tak, co víc si přát. Dále bude přichystán doprovodný program a soutěže,“ vzkazuje fanouškům, aby dorazili na sokolovský stadion.

„Myslím si, že výkony, co zatím máme, by mohly nalákat fanoušky, abychom společně vytvořili pořádnou atmosféru na Baníku a společně si užívali nejen proti Jihlavě kvalitní a pěkný hokej a vytvářeli si pěkné zážitky celou sezonu,“ doplnil závěrem gólman Baníku.