Již v pondělí se k A-týmu Baníku připojili Aleksandar Tasic ze Sparty a Daniel Kovář z Pardubic. Do včerejšího tréninku potom naskočil i útočník Yu Kanghyun z libereckého Slovanu a obránce Adam Tkadlec, aktuálně hráč Zlína.

Aleksandar Tasic je 21letý srbský obránce, jehož primární pozicí je pravý kraj defenzivní řady. Do pražské Sparty přišel z týmu OFK Bělehrad v létě 2017. Prozatím nastupoval v rezervě Letenských, za kterou si dohromady připsal 28 startů.

23letý Daniel Kovář je krajní záložník, který je odchovancem Sopotnic, odkud se přes Ústí nad Orlicí dostal do Pardubic,a ve druhé lize není žádným nováčkem. „V pardubickém dresu nahlédl do druhé nejvyšší soutěže už v sezoně 2015/2016, kdy nastoupil k 19 zápasům a zaznamenal dvě branky. Ve stejném ročníku krátce hostoval i v Kolíně. I v dalších sezonách Kovář hájil barvy Pardubic,“ stojí v oficiálním představení FK Baník Sokolov. Dohromady zatím nasbíral za Východočechy 79 druholigových startů a vstřelil osm gólů (nejvíce se mu podařil ročník 18/19, kdy se trefil pětkrát). Na podzim nastupoval Kovář za pardubické béčko, ve kterém odehrál 10 utkání a čtyřikrát skóroval.

Třetím z nových tváří na západě Čech je 22letý Adam Tkadlec. Vysoký obránce, který ve svojí dosavadní kariéře nastupoval za zlínskou rezervu ve třetí nejvyšší soutěži. „Na Baníku by fyzicky vybavený obránce měl doplnit zadní řady.“

Posledním do party je Korejec Yu Kanghyun, který doposud působil v Pohang Steelers, Daegu FC (obojí Jižní Korea), Slovácku, Chuncheonu (Jižní Korea) a Liberci. „182 centimetrů vysoký jihokorejský útočník poprvé nakoukl do evropského fotbalu v dresu Slovácka, kde si připsal v nejvyšší soutěži jeden start. Jeho zatím posledním působištěm byl Liberec, kam se přesunul před touto sezónou. Na severu Čech odehrál Yu zatím 14 utkání za libereckou rezervu ve třetí lize, ve kterých se trefil hned šestkrát. Naskočil i do dvou utkání v naší nejvyšší soutěži,“ popisuje exotickou posilu západočeský klub.