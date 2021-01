Derby. Nejbližší soupeř sokolovského Baníku v první lize. Zápas, který by za normálních okolností poslal několik desítek fanoušků hornického celku na cestu s jejich týmem. Sokolov dnes od 18 hodin hraje v Kadani. Tentokrát se ale žádný velký přesun konat nebude. Hraje se stále před prázdnými ochozy. „Je to určitě škoda,“ poznamenal trenér Baníku Tomáš Hamara.

Pro toho může mít duel zvláštní příchuť i z dalšího důvodu. Vloni stál právě na střídačce Trhačů. „Beru to sice jako každý jiný zápas, ale trošičku specifické to bude. Působil jsem tam, je to pro mě větší motivace. Určitě budu chtít ukázat, že hrajeme hezký, dobrý hokej a že vyhrajeme,“ poukazuje s úsměvem Tomáš Hamara.

Kadaň je v tabulce znovu na posledním místě. To ale současný kouč Sokolova hodnotit nechce. „Nepřísluší mi to,“ omlouvá se. „Vím, že teď posílili o dva juniory z Karlových Varů,“ doplňuje.

Na co budou Trhači podle Tomáše Hamary sázet? „Mají vynikající gólmany, velmi dobrou obranu. Budou hrát určitě poctivě zezadu. Pro nás těžký zápas,“ upozorňuje.

Baníku bude chybět obránce Petr Přindiš. O osudu dalších hráčů se teprve rozhodne. Tři hráče pustil Sokolov Spartě pro nedělní utkání s Hradcem Králové. „Mají hodně zraněných hráčů, nevím, jestli se nám všichni vrátí zpět,“ přibližuje Tomáš Hamara.

Ten plánuje proti Kadani vyrukovat s typickými zbraněmi, které horníkům přinášejí úspěch. „Chceme hrát naši hru, být aktivní, být v pohybu. Musíme být trpěliví, snažit se tlačit do brány a dát branky. Nebude to ale nic jednoduchého, předjímá Tomáš Hamara. „Bude to o dodržení detailů a prosazení se,“ dodává na závěr.