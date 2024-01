Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na hlavního trenéra základny Ivana Říhu (tel. 607 117 448, e-mail riha@hcsokolov.cz) s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče. Jedná se o akce, při nichž mají děti unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče mají možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí. Pro účastníky jsou připraveny drobné dárky s hokejovou tématikou.

Týden hokeje se v sezoně 2020/2021 konal vinou nastalé epidemiologické situace online formou a vy si jednotlivá témata, která byla probrána i formou webináře, můžete prohlédnout zpětně v sekci Online Týden hokeje. Od sezony 2021/2022 se ale již vrátila akce Týden hokeje tam, kam patří – na zimní stadiony po celém Česku.

V rámci projektu Pojď hrát hokej se doposud uskutečnilo deset Týdnů hokeje, kterých se zúčastnilo 37 000 dětí. V září 2016 se konal Týden hokeje pouze na omezeném počtu zimních stadiónů. Od ledna 2017 se pak Týden hokeje rozšířil do celé České republiky a pravidelně se koná na více než 140 místech. Více informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.

Stačí jen brusle, helma (cyklistická či lyžařská), rukavice a teplé oblečení. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, kontaktujte trenéra Ivana Říhu tel. 607 117 448, email: riha@hcsokolov.cz, se kterým se domluvíte na zapůjčení hokejových komponentů. Pro více informací můžete kontaktovat výše zmíněného trenéra.

Program akce:

10.00 (akce bude připravena od 9.30)

- příchod na zimní stadion.

- registrace do projektu Pojď hrát hokej = nezávazné, po vyplnění obdržíte dárky a pokud bude dítě hrát hokej a stane se registrovaným hráčem, dostanete od projektu Voucher na 1500,- na hokejovou výstroj.

- hry na ochozu - bude připraveno hřiště, bude připravena branka na střelbu na cíl, dětský koutek.

10.10 – 10.25

- pro rodiče prezentace s informacemi, kolik hokej stojí, kdy jsou tréninky, kdo trénuje, seznámení s klubem.

10.30 – 11.00

- zapůjčení výstroje / obléknutí do výstroje.

- zapůjčení dresu.11.00 – 12.00- bruslení na ledě formou her na stanovištích.

- ukázka zápasu hráčů 2. a 3. třídy.