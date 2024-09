Všichni zmiňovaní hráči již mají zkušenosti v dresu Baníku. Brankář Vladislav Habal je odchovancem klubu a v posledních třech sezonách v Sokolově střídavě startoval. Vytáhlý obránce David Tureček nastupoval za Baník již v sezoně 2019/2020, poté působil v Třebíči, aby se před minulou sezonou do Sokolova vrátil. Od sezony 2022/2023 v Sokolově nastupuje i David Kofroň, kterému se s dravcem na prsou bodově velmi daří.

Neznámou není rozhodně ani Otakar Šik, který hrál za Baník již v přípravě a počínal si velmi dobře. Bratr současného trenéra Slavie Vojtěcha Šika má na svém kontě tři ročníky v baníkovských barvách z dřívější doby. Pouhé dva zápasy odehrál v minulé sezoně v Sokolově Ondřej Procházka, jenž se následně v Energii propracoval do předních formací a získal solidních 22 kanadských bodů. Soutěžní premiéru za Sokolov tak absolvují Jan Kern a Ľubomír Kupčo, kteří se však do řad Baníku připojili již během přípravy. Druhý jmenovaný slovenský juniorský reprezentant bude v kádru jediným zahraničním hráčem.

Pro zápas v Litoměřicích, kde baníkovci zahájí sezonu, a to v sobotu 14. září od 17.30 hodin, je pravděpodobný i start osvědčeného obránce Adama Rulíka, který se do Karlových Varů přesunul před sezonou. Spolupráce s partnerskou Energií dostává letos konkrétnější obrysy. V Sokolově začne sezonu zmíněná sedmička energetiků, v černožlutém dresu navíc mohou dostávat prostor i nadějní junioři Energie.

„Letos jsme se snažili postavit širší kádr, protože vždy existuje riziko zranění nebo nemoci. Pokud je kádr užší, je důležité mít kam sáhnout. Tito hráči jsou členy našeho týmu, ale protože momentálně nehrají u nás, velmi oceňujeme spolupráci se Sokolovem. Mohou tam dostávat dostatečné zápasové i tréninkové vytížení,“ říká o aktuální sestavě Energie a spolupráci s Baníkem Jiří Kalous, sportovní ředitel Energie.

„Kluci začnou sezónu v partnerském Sokolově, ale to vůbec neznamená, že by nebyli součástí našeho kádru. Pořád s nimi počítáme jak pro tuto sezónu, tak do budoucna. Je pro nás důležité, aby měli dostatek herní praxe. Mít širší kádr je výhodné i z hlediska konkurence, každý hráč musí bojovat o místo v sestavě,“ říká o výhodě širšího kádru hlavní trenér Energie Pavel Patera.

Příchozí hráči jsou pro Baník vítanými posilami. Navíc jde o osvědčené hráče, kteří prostředí v Sokolově znají. „Jak již jsme avizovali, tak na základě naší dohody o spolupráci s Karlovými Vary jsme měli v průběhu přípravy již tři hráče v našem tréninkovém kádru, kteří s námi absolvovali velkou část přípravy. To byl Lubo Kupčo, Ota Šik a Honza Kern. Teď po určitých zdravotních problémech a konci přípravy se k nám do tréninkového kádru těsně před startem Maxa ligy připojili David Tureček a David Kofroň s Ondřejem Procházkou. A do zápasu budeme mít k dispozici i Adama Rulíka. Jsme rádi, že se nám zatím daří naplňovat tyto dohody o spolupráci a pevně věříme, že se tato spolupráce bude přínosná pro obě strany a pomůže jak nám, tak Karlovým Varům k co nejlepším výsledkům v nové sezoně,“ řekl ke spolupráci mezi sousedními kluby jeden z trenérů Baníku Tomáš Mariška.

„Věřím, že karlovarští hráči budou velkou pomocí kvalitativní pro naši organizaci a náš tým. Na druhou stranu my se nechceme spoléhat a házet zodpovědnost jen na hráče z Karlových Varů.“Myslím si, že i naši hráči mají vysokou kvalitu a budou předvádět co nejlepší výkony v soutěži. Chceme spoléhat na týmový výkon, takže to nebude o jednotlivcích. Věřím ale, že spolupráce s Karlovými Vary nám zvýší konkurenceschopnost v týmu,“ doplnil Mariška.