Nedaří se, nedaří. Hokejisté Sokolova prožívají v závěru základní části Chance ligy výsledkovou krizi, čímž se jim tak sen o účast v elitní šestce začíná rozplývat. Naposledy neuspěli baníkovci ve 49. kole na ledě Přerova, kde prohráli 0:3.

Přerov uspěl na svém stadionu, když Sokolov porazil 3:0. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Úvodní třetina na přerovském stadionu nabídla od první minuty poměrně opatrnou hru, která toho fanouškům příliš po hokejové stránce nenabídla. Vypíchnout však lze zpočátku mírně větší aktivitu Sokolova, který se snažil kotouče jednoduše nahazovat na brankáře domácího výběru Postavu.

Poblíž ale vždy byla přerovská obrana. Baník se zároveň prezentoval dobrým napadáním, díky kterému Zubrům nic nepovolil v jediné přesilovce, které v první třetině trochu zpestřila hokejovou bitvu. Na začátku druhé periody měli hokejisté Sokolova výhodu přesilové hry, ale tu nedokázali brankově zužitkovat, když nejblíže byl gólové radosti Roman Přikryl.

Posléze sice Západočeši domácím zle zatápěli, přesto se měnil ukazatel skóre na straně druhé. Ve 32. minutě drze projel přes tři hráče až před Hamalčíka Daniel Indrák, jehož pokus dokázal brankář Baníku vyrazit, ale na následnou dorážku Daniela Ministra již nedokázal dosáhnout – 1:0.

Hosté ze západu Čech se snažili o vyrovnání, ale tentokrát jim nebylo přáno. Naopak Přerov dokázal v 51. minutě své vedení navýšit, když brankář Sokolova Petr Hamalčík vyrazil za svou branku sebrat kotouč nahozený Pšurným, ten se mu ale odrazil nečekaně od zadního mantinelu, doklouzal až ke Goišovi a ten hbitě našel před odkrytou brankou Jakuba Svobodu, pro kterého nebyl problém zasunout puk do sokolovské klece – 2:0.

Sokolov vsadil v závěru zápasu vše na jednu kartu, když šel do šesti, za což zaplatil třetí brankou, kterou měl na svědomí Lukáš Chludil, který uzavřel účet na konečných – 3:0.

Ohlasy trenérů

Michal Mikeska (HC ZUBR Přerov): První třetina byla hodně opatrná. Chtěli jsme být hodně aktivní, soupeř měl dlouhou cestu a chtěli jsme na něj přitlačit. Bylo vidět, že ani jeden tým nechce inkasovat. Ve druhé třetině jsme byli my ti šťastnější, kteří dali gól. Obranná fáze byla dnes dobrá, zřejmě po lehké chybě v rozehrávce soupeře jsme pak přidali druhou branku a dokráčeli jsme ke třem bodům. Neříkám, že jsem ze zápasu nadšený, určitě bych tam chtěl vidět více věcí. Ale máme tři body, kterých si vážíme, navíc jsme neinkasovali.

Tomáš Mariška (HC Baník Sokolov): Myslím, že jsme tady odpracovali velmi dobré utkání. Od začátku bylo vyrovnané a opatrné z obou stran, oba týmy věděly, o jak důležité body se hraje, a podle toho to vypadalo. Byl to boj o první gól a myslím si, že ve druhé třetině jsme měli příležitosti na to, aby jsme ho dali my. Měli jsme dobrou přesilovou hru, ale bohužel jsme nebyli efektivní a dostali jsme takový nešťastný gól. I tak si myslím, že jsme pracovali dál velmi dobře a snažili jsme se tlačit do brány, ale z nešťastného odrazu jsme dostali druhý gól. Potom už to pro nás bylo samozřejmě složité. Zkoušeli jsme power-play, měli jsme tam ještě jednu šanci, která taky nevyšla, a jelikož jsme nedali gól, tak jsme tady ty body nemohli vzít. Myslím si ale, že jsme tady dneska dopracovali dobré vyrovnané utkání a hráči nechali na ledě všechno. Věřím, že když takhle budeme pracovat v dalších zápasech, tak body přijdou.