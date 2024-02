Velké zklamání pohltilo kabinu sokolovských hokejistů po 44. kole Chance ligy. A nebylo divu. Sokolovští hráči promrhali v bitvě s pražskou Slavií dvoubrankový náskok, když nakonec museli skousnout prohru 3:4. Teď mají baníkovci před sebou poslední duel před reprezentační pauzou, když se představí na ledě čtvrté Třebíče.

Sokolov naposledy překvapivě nestačil v domácím prostředí na pražskou Slavii. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, na rozdíl od zápasu ve Znojmě jsme měli pohyb a dařilo se nám udržet v útočném pásmu, díky tomu jsme dokázali dát dva góly,“ vracel se k utkání se Slavií dvaadvacetiletý útočník Sokolova Adam Křemen. Poté, ale jakoby se Sokolov gólově uspokojil a tvrdě za to zaplatil, když Pražané dokázali čtyřmi góly v řadě zápas otočit.

„Bohužel jsme dostali gól v oslabení, Slavia hraje o život a tím golem se dostala zpátky do zápasu a obraz hry se otočil,“ připomněl Křemen motivaci pražského výběru. Podle statistik zapsal Baník během druhé třetině pouhé dvě střely, kterými ohrozil branku Slavie. „Nemyslím si, že jsme měli jen dvě střely to musí být asi chyba, ale každopádně se nám ve druhé třetině nedařilo branku výrazně ohrozit ani v přesilovce,“ podotkl ke druhé periodě, ve které Slavia vstřelila vyrovnávací branku. Na třetí třetinu pak bude chtít výběr baníkovců, co nejdříve zapomenout, když inkasoval tři branky.

„Na konci jsme dostali v oslabení téměř identický gól jako v tom prvním a dvougólová ztráta se v závěru dotahuje těžko,“ přiznával Křemen, že bylo po třech inkasovaných brankách prakticky rozhodnuto. Sokolovští hokejisté tak v osmi posledních zápasech dokázal vyhrát pouhé dva zápasy, čímž si tak zkomplikoval udržení v elitní šestce.

OBRAZEM: Slavia vstala v Sokolově z popela a po velkém obratu urvala výhru

„Soutěž je vyrovnaná a vždy jsou v sezoně fáze, kdy se víc vyhrává, a kdy se víc prohrává. Teď nastala ta horší varianta, ale pořád jsme na 6. místě a do konce základní části zbývá osm zápasů, ve kterých zvládneme získat body, abychom v šestce zůstali. Jsme v ní celou sezonu a byla by škoda z ní v závěru soutěže vypadnout,“ věří sokolovský mladíček, že i po posledním kole bude figurovat Baník v elitní šestce, která zaručuje přímou účast ve čtvrtfinále play-off.

Baníkovci teď před sebou mají poslední zápas před třetí reprezentační pauzou, když se v sobotu 3. února představí ve 45. kole od 17.30 hodin na ledě čtvrté Třebíče, což znamená, že půjde o další náročný zápas.

„Každý zápas je náročný a my ho budeme chtít zvládnout lépe než zápasy před tím, abychom šli do pauzy s výhrou a dostali se do lepší nálady na přípravu na závěr sezony,“ nastínil Křemen cíl, se kterým Sokolov na led Třebíče vyrazí. Pro jeho tým, by tak šlo o velmi cenný tříbodový zisk, čímž by se Západočeši vítězně naladili na zbylá utkání, která je po reprezentační pauze čekají.

Nejsme spokojeni s výkonem, který jsme předvedli, smutnil po prohře kouč Baníku

„Určitě ano, letos se nám podařilo do obou přestávek vstupovat s výhrou a věřím, že v té poslední to nebude jinak,“ přeje si vítězné loučení před vynucenou přestávkou Křemen. Baník se následně představí svým fanouškům, když po pauze naskočí zpět do kolotoče Chance ligy v pondělí 12. února, kdy přivítá na svém stadionu ve 46. kole od 18.00 hodin Kolín.