S koncem letošní hokejové sezony je na sokolovském zimním stadionu stále rušno. Nejinak tomu bude i o velikonočním prodlouženém víkendu. Po pátečním dílu mládežnického turnaje Falko cup, který se hraje tentokrát v ročníku 2017, nastoupí v sobotu a v neděli, tedy 30. a 31. března, na led staré gardy.

Sokolov si podmaní o víkendu West Bohemia Cup. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Stane se tak v rámci dalšího ročníku turnaje West Bohemia cupu. Turnaj si již na Baníku našel tradiční místo, a i přes covidovou přestávku, zůstal nadále vyhledávaným turnajem jak pro týmy z regionu, tak i ze zahraničí.

Kdo se objeví na poháru jako další vítěz vedle Pirátů Chomutov a HC Klatovy, to budeme vědět v neděli po patnácté hodině. K tomu ale ještě pro všechny týmy vede dlouhá cesta. Turnaj bude zahájen v sobotu v 9.00 hodin a první hrací den bude ukončen až v 19.00 hodin. Druhý den se hraje opět od 9.00 hodin a s ukončením se počítá v 15.00 hodin.

Ani po sobotním závěrečným hvizdu nebude pro hráče volno. Kromě hokejových dovedností budou muset předvést i ty společenské, a to na slavnostní turnajovém večeru, který se letos bude konat ve Františkových Lázních.

Turnaje se zúčastní šest týmů a všichni mají reálnou šanci na turnajový primát. Poháru by se chtěl dočkat tradiční účastník HC Energie Karlovy Vary, který na turnaj vysílá kvalitní omlazený tým. Obhájit vítězství přijedou borci z Klatov z mnoha tvářemi, které zná sokolský fanoušek ze vzájemných soubojů ve druhé lize. Holandský tým Ex Eagles přiváží do Sokolova bývalý hráč Baníku Michal Rybář a respekt u tohoto týmu budí minimálně počet hráčů na soupisce.

Velkou neznámou je další holandský tým Dolphins Utrecht, tomu hrají do karet české posily a to, že se tým stále ještě aktivně účastní hokejových soutěží ve své zemi.

Na pohár si chtějí sáhnout samozřejmě i místní hokejisté a zároveň pořadatelé turnaje z Old Boys Sokolov. Nejvyšší cíle potvrzuje nový prezident sokolovské Staré gardy Dušan Šafář: „Dali jsem dohromady to nejlepší, co máme. Makáme a připravujeme se celý rok, tohle je vrchol sezóny. Určitě nezklameme a budeme dobře reprezentovat.“

No a na závěr překvapení. Posledním týmem, nikoli jen do počtu, je HC MISH MASH. Půjde o výběr hráčů z regionu. Na ledě se v dresu tohoto týmu představí například kompletní realizační tým sokolovského A-týmu, někteří bývalý hráči Baníku jako Petr Přindiš, nebo Tomáš Kvapil a další. Na závěr pár slov ředitele turnaje Jana Nováka: „Na turnaji pracujeme řadu měsíců. Je to práce nejen moje ale celého týmu Není lehké získat na turnaj zejména zahraniční kluby, celé to připravit. Navazujeme na vysokou kvalitu z předešlých ročníků a když už jsme si řekli, že do toho půjdeme i po covidové pauze, tak to je třeba zase odpracovat. Stojí to opravdu hodně úsilí, ale pro město i pro klub je to dobrá vizitka a propagace jak na hokejové mapě, tak obecně. Očekáváme přes 90 hráčů a myslím, že to nebude jen o počtech ale i o kvalitě.“ (sei, bou)