Hokejisté sokolovského Baníku se nemohou po reprezentační pauze naladit zpět na vítěznou vlnu, kterou si užívali právě před vynucenou pauzou. Po návratu na led totiž schytávají baníkovci v Chance lize jednu ránu za druhou, což se promítlo i do tabulky, ve které se Sokolov propadl na šestou příčku. Naposledy neuspěli Západočeši na ledě Frýdku-Místku, kde prohráli 2:5.

Hokejisté Sokolova v úvodu Chance ligy porazili doma Zlín 5:2. Poté vyhráli i na ledě Zlín, uspějí i do třetice? | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Výkon v zápase po jedenáctihodinové cestě určitě nebyl špatný, ale bohužel neproměňujeme šance,“ smutně se vracel k neúspěšnému výjezdu na led soupeře obránce Sokolova David Tureček. „Dvě oslabení pět na tři v jednom zápase, to si prostě nemůžeme dovolit, protože pak nás to stojí body,“ připomněl Tureček, co posadilo Frýdek-Místek na pověstného koně. Baníkovci tak čekají již osm zápasů na tříbodový zisk. „Nevím čím to je,“ krčil rameny dvaadvacetiletý forvard Sokolova, který naskočil do pětadvaceti zápasů, ve kterých zaznamenal čtyři branky a dvě asistence.

„Společně jsme se do toho dostali a společně se z toho také musíme vyhrabat, nejlépe už ve středu,“ věří Tureček, že jeho tým prolomí výsledkovou krizi a opět bude čeřit horní polovinu tabulky Chance ligy. A bylo by potřeba. Tabulka se totiž velmi vyrovnaná a každý bod bude hrát v konečném zúčtování důležitou roli.

„Myslím si, že hlavy máme nastavené správně, všichni věříme, že to co nejdříve zlomíme a vrátíme se herně i bodově před repre pauzu,“ věří v prolomení Tureček. Jenže ve středu 6. prosince čeká hokejisty Baníku náročná fuška. Na západ Čech totiž zamíří Zlín, který se drží v tabulce za Sokolovem na sedmém místě, když má na kontě čtyřicet bodů, stejně jako baníkovci.

„Je to důležitý zápas, ve kterém půjde v podstatě o šest bodů,“ je si vědom obránce Sokolova. „Zlín je kvalitní soupeř, ale my uděláme všechno pro to, aby tři body zůstaly doma a Zlín zůstal v tabulce za námi,“ slibuje za sokolovskou kabinu Tureček.

Spoléhat tak budou hokejisté ze západu Čech na podporu svých fanoušků. „Všichni věříme, že to zlomíme a to společně i s fanoušky, proto i když se nedaří doufám, že nás přijde podpořit co nejvíce lidí a poženou nás dopředu,“ přeje si hojnou návštěvu Tureček.Sokolov na Zlín v letošní sezoně umí, ve dvou vzájemných duelech vždy uspěl. V domácím prostředí vyhrál 5:2, na ledě Zlína pak slavil výhru 4:1. Uspěje i do třetice?

