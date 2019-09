„Měli jsme plán, být od úvodu aktivní a spokojeni s hrou můžeme být až do poloviny utkání, možná ještě o něco déle. Byli jsme aktivní a vytvářeli jsme na domácí tlak,“ říká trenér hornického celku Karel Mlejnek.

Jeho svěřenci šli v 6. minutě do vedení Čurdou, který uklidil kotouč do branky domácích po parádní křížné přihrávce Kadeřávka.

Havířov srovnal v 15. minutě, ale v poslední minutě první třetiny vrátil náskok na stranu Baníku Kovařík.

Domácí znovu vyrovnali na začátku druhé části. Nerozhodné skóre potom vydrželo až do 54. minuty, kdy Havířovští dvěma slepenými góly během 22 vteřin uzmuli tři body.

„Na začátku třetí části jsme udělali jeden špatný icing a to byl moment, který domácí dostal do tlaku. Pak už byl vidět velký rozdíl mezi našimi útočníky a soupeřovými. Ti se dokázali udržet na kotouči v útočném pásmu. My jsme měli už jen sporadicky nějaké příležitosti a nakonec to utkání prohráli,“ popsal sokolovský kouč.

V brance Baníku se v Chance lize premiérově představil David Fečo. V pondělí pokračuje první liga dalším kolem, Baník jede do Litoměřic, doma pak nastoupí již ve středu proti Prostějovu.

AZ Residomo Havířov – HC Baník Sokolov 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 15. F. Seman (Kotala, Chroboček), 22. R. Veselý (L. Bednář), 54. Bambula (F. Seman, Kotala), 55. Fridrich (L. Rutar, Maruna) – 6. Čurda (Kadeřávek, Vrána), 20. Kovařík (Vracovský). Rozhodčí: Fiala V., Cabák – Dohnal, Bartek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1244.

Sokolov: Fečo – Vodička, Přindiš, Kadeřávek, J. Tomeček, Michálek, A. Rulík – Stříbrný, Kverka, Švec – Osmík, M. Zadražil, Kuběna – Kovařík, T. Rohan, Vracovský – Bečvář, Vrána, Čurda – Čejka.